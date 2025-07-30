Ο Ζήσης Βρύζας βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες. Ο πρώην πρόεδρος και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου έχει ξεκινήσει κύκλο επαφών με τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος του πρότεινε να επανενταχθεί στην ΠΑΕ σε επιτελικό ρόλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ήδη πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη Μαρία Γκοντσάρεβα, με αντικείμενο τον πιθανό ρόλο που θα αναλάβει.

Το σενάριο που συζητείται έντονα είναι αυτό της ανάληψης καθηκόντων αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου, ωστόσο τίποτα δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί

