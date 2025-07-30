«Επανενώθηκα με τον άνθρωπο που πίστεψε πρώτος σε εμένα. Μερικές φορές το να επιστρέφεις σπίτι είναι το πιο τολμηρό βήμα προς τα μπρος»…

Με τα λόγια αυτά ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε αλλά και εξήγησε την απόφασή του να επιστρέψει στις προπονητικές αγκάλες του πατέρα του.

Ο Έλληνας τενίστας που έσπασε τη συνεργασία που είχε με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, αποφάσισε να… προσλάβει και πάλι τον πατέρα του στη θέση του προπονητή του, ανέβασε ένα story και εξήγησε το γιατί….

«Μερικά ταξίδια έχουν έναν τρόπο να επιστρέφουν εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν.

Μετά από κάποιο διάστημα μακριά, επανενώθηκα με τον άνθρωπο που πίστεψε πρώτος σε μένα — τον πατέρα μου. Είμαι ευγνώμων που μοιραζόμαστε ξανά το γήπεδο και τον δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε περάσει κάθε κεφάλαιο αυτού του ταξιδιού μαζί, και αυτό το επόμενο μοιάζει σωστό. Μερικές φορές, το να επιστρέφεις στο σπίτι είναι το πιο τολμηρό βήμα προς τα εμπρός».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον πατέρα του Απόστολο στο πλευρό του σήμερα θα αντιμετωπίσει τον Κρις Ο' Κόνελ στο Masters του Καναδά.

