Sold-out και με Εφές στην τελευταία αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό AKTOR

Άλλο ένα sold-out για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι του για την Euroleague.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Εφές, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στη διοργάνωση.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 17 Απριλίου.

SOLD OUT 💥🏠



The @EuroLeague Regular Season finale is already a full house! ☘️



April 17th is more than a month away, but you’ve already made sure that the last home game of the season will be legendary.



Your support is simply unmatched, #PAOFans! 🙌💚#WeTheGreens… pic.twitter.com/xuQVopg7Yv — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 14, 2026

