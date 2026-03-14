Ανταποκρινόμενη στη μεγάλη επιθυμία των οπαδών του Παναθηναϊκού να σταθούν δίπλα στην ομάδα στη ρεβάνς με την Μπέτις στην Ισπανία η ΠΑΕ ναύλωσε δεύτερη πτήση τσάρτερ σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο Aktina Travel Group και ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για να κλείσουν μια θέση.

Οι εκτιμήσεις μέχρι τώρα θέλουν πολλούς φίλους της ομάδας να θέλουν να ταξιδέψουν στην Ισπανία και να υποστηρίζουν την προσπάθεια του Ράφα Μπενίτεθ και των παίκτων του για τη μεγάλη αυτή αναμέτρηση. Οι πράσινοι δικαιούνται 3.500 εισιτήρια βάσει της χωρητικότητας του γηπέδου. Μέχρι χθες οι πληροφορίες ήθελαν να έχουν φύγει ήδη περίπου 2.000 εισιτήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης της, το Aktina Travel Group, ναυλώνουν και δεύτερο τσάρτερ για την Σεβίλλη, μιας και οι θέσεις στο πρώτο τσάρτερ εξαντλήθηκαν!

Δείτε από κοντά την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις, να πάρουν την μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League!

Το συγκεκριμένο πακέτο που προσφέρει το Aktina Travel Group περιλαμβάνει θέση στην απευθείας πτήση charter από και προς την Σεβίλλη (αυθημερόν), μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, φόρους αεροδρομίων.

Τιμή κατ’ άτομο: 750€

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί είναι το παρακάτω:

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

07.00 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, check in σε ειδικά διαμορφωμένα γκισέ με τη βοήθεια του προσωπικού του Aktina Travel Group

09.00 Αναχώρηση για τη Σεβίλλη με πτήση charter της Sky Express για την Aktina Travel Group σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

12.30 Άφιξη στη Σεβίλλη, επιβίβαση στα πούλμαν και μεταφορά στο κέντρο της πόλης

*17.30* Συγκέντρωση σε προκαθορισμένο σημείο που θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η ώρα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

21.00 Έναρξη του αγώνα με την Betis

Μετά τη λήξη του αγώνα, επιβίβαση στα πούλμαν, από σημείο που θα ανακοινωθεί, και μεταφορά στο αεροδρόμιο.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

02.00 Αναχώρηση από τη Σεβίλλη για την Αθήνα με την charter της Sky Express για την Aktina Travel Group σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

06.50 Άφιξη στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο αγώνα, το οποίο είναι εξασφαλισμένο.

Οι θέσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Δηλώστε τώρα τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2109002617 και 2109002659 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-18.00) ή με mail στο paofccharter@aktinatravelgroup.com

