Παναθηναϊκος: Πράσινη απόβαση στο Cartuja με 3.400 φιλάθλους

H AS αναφέρει πως ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα εξαντλήσει άμεσα το ποσοστό των εισιτηρίων που δικαιούται το «τριφύλλι» για τους οπαδούς του ενόψει της ρεβάνς με την Μπέτις στη Σεβίλλη, στις 19 του μηνός για τους «16» του Europa League.Έτσι ετοιμάζεται πράσινη απόβαση στο Cartuja από τον Παναθηναϊκό με 3.400 φιλάθλους.

Το 1-0 των «πράσινων» στο ΟΑΚΑ με τον Ταμπόρδα στο 88’ σε ματς που η ομάδα του Μπενίτεθ έμεινε με δέκα παίκτες από το 58’ και συνέχισε να κοιτάζει κατάματα τους Ανδαλουσιάνους, προκάλεσαν ανυπομονησία στο Τριφύλλι για τη συνέχεια και τον δεύτερο αγώνα στη Σεβίλλη.

Πηγή: skai.gr

