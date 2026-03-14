Νέα απίστευτη εμφάνιση του Γιούρτσεβεν στη G-League

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στη G-League

Γιούρτσεβεν

Νέα εξαιρετική εμφάνιση του Όμερ Γιούρτσεβεν στη G-League με τη φανέλα των Βάιπερς.

Ο Τούρκος σέντερ που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό AKTOR και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τα ξημερώματα ήταν θαυμάσιος.

Απέναντι στους Σολτ Λέικ Σίτι είχε και πάλι double-double με 36 πόντους, 12 ριμπάουντ και τρεις τάπες με 71% ευστοχίας στα σουτ.

Δείτε κάποιες φάσεις από την αναμέτρηση

Πηγή: sport-fm.gr

