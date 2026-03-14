Νέα απίστευτη εμφάνιση του Γιούρτσεβεν στη G-League

Νέα εξαιρετική εμφάνιση του Όμερ Γιούρτσεβεν στη G-League με τη φανέλα των Βάιπερς.

Ο Τούρκος σέντερ που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό AKTOR και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τα ξημερώματα ήταν θαυμάσιος.

Απέναντι στους Σολτ Λέικ Σίτι είχε και πάλι double-double με 36 πόντους, 12 ριμπάουντ και τρεις τάπες με 71% ευστοχίας στα σουτ.

Δείτε κάποιες φάσεις από την αναμέτρηση

6'11" center Omer Yurtseven is DOMINATING! In just his third game this season with the G League, he recorded a double-double 36 PTS, 12 REB and shot 71% from the field leading the @RGVVipers to victory over the stars! 👏🔥 pic.twitter.com/NzQatdEdJh — NBA G League (@nbagleague) March 14, 2026

