Σοκαριστικές αποκαλύψεις από τους αστυνομικούς για τον θάνατο του Μαραντόνα

Την έκπληξή τους για όσα… δεν είδαν, εξέφρασαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν πρώτοι στο δωμάτιο όπου πέθανε ο Ντιέγκο Μαραντόνα το 2020, καταθέτοντας στη δίκη που διεξάγεται για τις συνθήκες θανάτου του θρύλου του Αργεντινικου ποδοσφαίρου.



«Δεν είδα κανένα ιατρικό αντικείμενο στο δωμάτιο. Δεν είδα ορούς που νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κατά την διάρκεια μίας νοσηλείας στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματικός Λούκας Φαρίας.

«Δεν ήταν νοσοκομειακό κρεβάτι, ήταν ένα συνηθισμένο, κοινό στρώμα και δεν υπήρχε απινιδωτής», σημείωσε με νόημα ο αξιωματικός, Λούκας Μπόρζε.



Υπενθυμίζεται ότι ο Μαραντόνα πέθανε από καρδιοαναπνευστική κρίση σε ιδιωτική κατοικία στην πόλη Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου ανάρρωνε μετά από νευροχειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα στο κεφάλι.



Παράλληλα, ο δεύτερος είπε ότι, μόλις έφτασε στο σημείο, εξεπλάγη από τον «μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ήταν στο αίθριο της κατοικίας», δηλώνοντας ότι αντίκρισε τις αδελφές του εκλιπόντος, την πρώην σύζυγο, τις κόρες, την νοσοκόμα και την ψυχίατρο του.



Στην έναρξη της δίκης την περασμένη Τρίτη, ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι κατήγγειλε στην εναρκτήρια δήλωσή του μια «δολοφονία», μια ανάρρωση που είχε γίνει «θέατρο φρίκης» και μια ιατρική ομάδα όπου «κανείς δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει».

