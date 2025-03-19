Παρότι έπαιξαν χωρίς τον Στεφ Κάρι, οι Γουόριορς κατάφεραν να πάρουν μία σημαντική νίκη (104-93) απέναντι στους Μπακς, οι οποίοι δεν σκόραραν στο τελευταίο τετράλεπτο μέσα στο «Chase Center» του Σαν Φρανσίσκο.

Εκείνος που ξεχώρισε για τους γηπεδούχους, οι οποίοι δίνουν μάχη για την απευθείας συμμετοχή στα πλέι οφ του NBA, ήταν ο Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος σκόραρε 24 πόντους (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 11/11 βολές) και έκανε double-double με 10 ασίστ με 8 ριμπάουντ και 5 λάθη.

Ο Κουίντεν Ποστ έδωσε σημαντικές λύσεις, πετυχαίνοντας 14 πόντους (4/9 τρίποντα), ενώ ο Μπράντιν Ποτζέμσκι είχε 17 (2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/2 βολές), ο Τζόναθαν Κουμίνγκα είχε 10 πόντους (2/8 δίποντα, 6/6 βολές) και ο Μπάντι Χιλντ τελείωσε το ματς με 15 (4/6 τρίποντα).

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 20 πόντους (5/15 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 10/15 βολές), ενώ είχε 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ

3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 1 λάθος και 2 φάουλ σε 38:53.

Ο Κάιλ Κούζμα τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους (2/3 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 3/3 βολές), με τον Μπρουκ Λόπεζ να σκοράρει 16 πόντους (5/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα), και Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 16 (4/9 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 2/4 βολές).

