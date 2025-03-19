Με πρωταγωνιστή τον καταπληκτικό Τι Τζέι Σορτς, η Παρί νίκησε στο Παρίσι 92-79 την Αρμάνι Μιλάνο στο πρώτο ματς της 30ής αγωνιστικής της Ευρωλίγκας κι επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στη φετινή διοργάνωση, φτάνοντας στο 17-13 ρεκόρ και στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας, πλησιάζοντας τα πλέι οφ κι αφήνοντας τους πρωταθλητές Ιταλίας στην πρώτη δεκάδα κι οριακά στις θέσεις των play-in.

Η ομάδα του Τιάγκο Σπλίτερ έφτασε σε διψήφιες διαφορές στο πρώτο ημίχρονο, η Αρμάνι απάντησε με τον Κοζέρ για το -4 στην τρίτη περίοδο, όμως στην τέταρτη το +14 δεν βρήκε επιθετικά απάντηση για την τελική επικράτηση των κατόχων του EuroCup.

Ο Σορτς έφτασε τους 24 πόντους, έχοντας τη συμπαράσταση των Ερέρα, Λο με 13 κι Ουόρντ με 11 πόντους. Για τους Ιταλούς, ξεχώρισαν οι Κοζέρ με 18 πόντους, Μάνιον με 17 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και Λεντέι με 14 πόντους, του περισσότερους στα τελευταία λεπτά.

Το ματς

Η Παρί ξεκίνησε ιδανικά κι, εκμεταλλευόμενη τις λύσεις από την περιφέρεια και τον επιθετικό πλουραλισμό, αλλά και την κακή άμυνα των Ιταλών, προηγήθηκε 12-0. Η Αρμάνι αντέδρασε και με συνεχόμενα σουτ από τα 6,75 μείωσε σε 12-6, όμως εκεί οι παίκτες του Τιάγκο Σπλίτερ έπαιξαν σωστά μέσα στη ρακέτα και με 4-0 έφτασαν στο +10. Ο Μάνιον άρχισε να «πυροβολεί» από τα 6,75 για το 16-15 με τα δύο δικά του τρίποντα, με το έκτο τρίποντο της Αρμάνι να μειώνει σε 20-18 πριν ο Σορτς διαμορφώσει το 22-18 στη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου.

Ο Σορτς βοήθησε σε ένα σερί 5-0 της Παρί στην έναρξη της δεύτερης περιόδου για το +9 των Γάλλων σε αυτό το διάστημα. Το προσωπικό σερί 4-0 του Τόνουτ μείωσε στο -5, όμως εκεί οι πολλές επιθετικές λύσεις και τα πολλά ριμπάουντ των Παριζιάνων έφεραν σερί 5-0 για το +11. Ο Μίροτιτς «ξύπνησε» σε αυτό το σημείο και βοήθησε σε ένα σερί 4-0 των πρωταθλητών Ιταλίας για το -7 κι ο Λεντέι το συνέχισε για το -6. Τα συνεχόμενα τρίποντα της Παρί έφεραν σερί 8-0 για το +14 κι ο Σιλντς ολοκλήρωσε το ημίχρονο στο 48-37.

Η Παρί είχε 11/18 δίποντα, 6/17 τρίποντα, 8/12 βολές και 16 ριμπάουντ. Η Αρμάνι είχε 7/10 δίποντα, 6/17 τρίποντα από το πρώτο δεκάλεπτο, 5/6 βολές κι, επίσης, 16 ριμπάουντ.

Ένα 6-0 σερί της Παρί στην έναρξη της τρίτης περιόδου έφερε το 56-39 για τους Γάλλους με τα συνεχόμενα τρίποντα. Ο Κοζέρ άρχισε τα «τρελά» του, σκοράροντας σχεδόν μόνος του για το 10-0 σερί και το 58-51. Ο Χομς βοήθησε για το +10 κι ο Λο έφερε το +11, αλλά ο Κοζέρ με ένα απίθανο τρίποντο κι ένα εξαιρετικό λέι απ μείωσε σε 66-60. Ο Γάλλος γκαρντ ολοκλήρωσε ένα σερί 5-0 για το -4, όμως ο Ερέρα πρωταγωνίστησε σε ένα σερί 5-0 της Παρί για το 76-67 στην ολοκλήρωση του τριαντάλεπτου.

Η Παρί άρχισε με επιμέρους σκορ 5-2 την τέταρτη περίοδο για το +12 των Γάλλων σε αυτό το διάστημα. Ο Σορτς ανέλαβε δράση στη συνέχεια κι έφερε το +13 και το τρίποντο του Ουαταρά το +14 στα 4’23’’ πριν τη λήξη. Ο Κοζέρ είχε «σιγήσει» επιθετικά κι ο Μίροτιτς δεν βρισκόταν σε καλή μέρα επιθετικά για την ομάδα του Ετορε Μεσίνα. Τα άσχημα ποσοστά των πρωταθλητών Ιταλίας στα τρίποντα σε αυτό το διάστημα ανάγκασαν τον Λεντέι να προσπαθεί μόνος του μέσα στην αντίπαλη ρακέτα για το -10. Εκεί, μίλησε ο Λο που με προσωπικό σερί 5-0 έφερε το +15 στα 2’19’’ για την τυπική ολοκλήρωση της αναμέτρησης πριν το τελικό 92-79.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 48-37, 76-67, 92-79

