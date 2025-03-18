Πόλεμος στο τένις: Η Ένωση Επαγγελματιών Τενιστών του Τζόκοβιτς μοιράζει μηνύσεις και κατηγορεί διεθνείς φορείς για καρτέλ

Ιστορικό σχίσμα προ των πυλών στο τένις, που θυμίζει έντονα τη European Super League -κόντρα στην UEFA- στο ποδόσφαιρο και τη Euroleague -κόντρα στη FIBA- στο μπάσκετ!

Η Professional Tennis Player Association, το άτυπο συνδικαλιστικό όργανο, που δημιούργησε το 2019 ο Νόβακ Τζόκοβιτς μαζί με τον Καναδό Βέσεκ Πόσπισιλ, προκειμένου να εκπροσωπεί τους αθλητές και αθλήτριες, που βρίσκονται στην πρώτη 500αδα της παγκόσμιας κατάταξης, ανακοίνωσε σήμερα (18/03) ότι κατέθεσε μηνύσεις κατά των διοικητικών οργάνων του τένις: Το ATP ανδρών, το WTA γυναικών, τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (ITF) και τη Διεθνή Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA)! Οι μηνύσεις κατατέθηκαν, προκειμένου η PTPA να αποκαλύψει το «διεφθαρμένο, παράνομο και καταχρηστικό σύστημα» του αθλήματος. Ουσιαστικά χαρακτηρίζει τα μεγαλύτερα διοικητικά όργανα στο τένις ως «καρτέλ», που καταστέλλει τους μισθούς, τις ευκαιρίες των παικτών και τα ανταγωνιστικά τουρνουά «εις βάρος των αθλητών και των φιλάθλων»!

Οι μηνύσεις κατατέθηκαν ταυτόχρονα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην ανακοίνωση της η PTPA, «αποκαλύπτουν πώς τα διεφθαρμένα διοικητικά όργανα του τένις εκμεταλλεύονται, φιμώνουν και εκμεταλλεύονται συστηματικά τους παίκτες για να κερδίζουν προσωπικά οφέλη μέσω μονοπωλιακού ελέγχου», ενώ υποστηρίζει ότι αυτές οι νομικές ενέργειες «έχουν την υποστήριξη περισσότερων από 250 κορυφαίων ανδρών και γυναικών τενιστών, συμπεριλαμβανομένων των περισσοτέρων από τους 20 κορυφαίους αθλητές», οι οποίοι συναντήθηκαν για να συζητήσουν όλα τα θέματα και έδωσαν μια απολύτως θετική απάντηση.

Η μήνυση κατατέθηκε σε αυτές τις τρεις πόλεις για να αντικατοπτρίζει την παγκόσμια αρμοδιότητα των τεσσάρων φορέων, με την Ένωση Επαγγελματιών Τενιστών να τους κατηγορεί για αρκετές παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, με στόχο την ανατροπή της θεμελιώδους δομής ενός από τα πιο δημοφιλή παγκόσμια αθλήματα.

Στους κατονομαζόμενους ενάγοντες περιλαμβάνονται αρκετοί γνωστοί παίκτες από όλον τον κόσμο, όπως ο Νικ Κύργιος από την Αυστραλία, η Σοράνα Κιρστέα από τη Ρουμανία, ο Ράιλι Οπέλκα από τις ΗΠΑ και άλλοι.

Eκπρόσωπος του PTPA είπε ότι πάνω από 250 επαγγελματίες παίκτες σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος, καθώς και η εκτελεστική επιτροπή του οργανισμού, στην οποία περιλαμβάνεται ο Τζόκοβιτς -ο οποίος πιέζει για δικαστικές διαμάχες εδώ και δύο χρόνια- καθώς και οι πρώην παίκτες του Top-10, Ονς Ζαμπέρ και Ουμπέρ Χουρκάζ, υποστηρίζουν τη δράση.

«Οι παίκτες δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν επ' αόριστον για ουσιαστική αλλαγή. Παρά τις επανειλημμένες ανησυχίες μας, έχουμε δεχτεί κενές υποσχέσεις. Οι τρέχουσες συνθήκες -απαιτητικά προγράμματα, οικονομική αβεβαιότητα και ανεπαρκής υποστήριξη- είναι μη βιώσιμες», δήλωσε η Κιρστέα.

Η μήνυση κατονομάζει τα τέσσερα τουρνουά Grand Slam, το Wimbledon, το Australian, το French και το US Open, ως υπεύθυνους μαζί με τα ATP, WTA, ITF και ITIA. Τα Grand Slam, αναφέρει, ενεργούν σε συνεννόηση με τους κατηγορούμενους «για να πλουτίσουν σε βάρος των παικτών, εις βάρος των οπαδών και του παιχνιδιού».

«Οι παίκτες απαιτούν τα ίδια δικαιώματα, προστασίες και δίκαιη μεταχείριση για τα οποία αγωνίστηκαν και κέρδισαν οι αθλητές σε άλλα μεγάλα αθλήματα -όπως το NFL, το NBA, το MLB, το WNBA, το NWSL, το διεθνές ποδόσφαιρο και το διεθνές κρίκετ», ανέφερε μια δήλωση της PTPA που ανακοινώνει την αγωγή της.

Η μήνυση του PTPA ισχυρίζεται ότι τα ATP και WTA Tours εμπλέκονται στον καθορισμό των τιμών, ορίζοντας την αποζημίωση που μπορούν να κερδίσουν οι επαγγελματίες τενίστες από τις εκδηλώσεις τους, ενώ σταματούν να υπάρχουν ανταγωνιστικά τουρνουά, περιορίζοντας τις κυρώσεις και τις άδειες.

«Οι κατηγορούμενοι το κάνουν αυτό περιορίζοντας το βραβείο των τουρνουά με χρηματικά έπαθλα και περιορίζοντας την ικανότητα των παικτών να κερδίζουν χρήματα εκτός γηπέδου», αναφέρει η αγωγή. «Αντί να καθορίζονται από τις δυνάμεις της αγοράς, τα κέρδη των παικτών υπόκεινται σε περιορισμούς που έχουν συμφωνηθεί από τους κατηγορούμενους και τους συν-συνωμότες τους».

Το σύστημα βαθμών κατάταξης βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της αγωγής. Δηλώνει ότι το σύστημα υπαγορεύει «σε ποια τουρνουά μπορούν να αγωνιστούν οι παίκτες, πόση αποζημίωση κερδίζουν και αν λαμβάνουν ορισμένες ευκαιρίες χορηγίας. Οι κατηγορούμενοι απονέμουν βαθμούς κατάταξης στους παίκτες μόνο εάν παίζουν σε τουρνουά που παράγονται από συν-συνωμότες των κατηγορουμένων».

Οι αγωγές του PTPA σηματοδοτούν την πρώτη σημαντική παρέμβαση παικτών σε μια μακροχρόνια μάχη μεταξύ των περιοδειών και των Grand Slam για τον έλεγχο του μέλλοντος του τένις.

«Το τένις έχει σπάσει. Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα, που προωθούν οι κατηγορούμενοι, οι παίκτες παγιδεύονται σε ένα άδικο σύστημα, που εκμεταλλεύεται το ταλέντο τους, καταστέλλει τα κέρδη τους και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους. Έχουμε εξαντλήσει όλες τις επιλογές για μεταρρύθμιση μέσω του διαλόγου και τα κυβερνητικά όργανα δεν μας άφησαν άλλη επιλογή από το να αναζητήσουμε λογοδοσία μέσω των δικαστηρίων. Η διόρθωση αυτών των συστημικών αποτυχιών δεν έχει να κάνει με τη διατάραξη του τένις, είναι να το σώσουμε για τις επόμενες γενιές παικτών και φιλάθλων», τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής της PTPA, Αχμάντ Νασάρ.

