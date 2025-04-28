Superleague: Στο χείλος του υποβιβασμού η Λαμία, παρά το 0-0 με τον Λεβαδειακό

Κουνάει... μαντήλι στη Stoiximan Super League η Λαμία. Η ομάδα του Θανάση Στάικου μπορεί να έφυγε με το 0-0 από την έδρα του Λεβαδειακού για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής των playouts, αλλά βρίσκεται στο χείλος του «γκρεμού» και θα... πέσει από αυτόν, αν ο Βόλος κερδίσει τον Πανσερραϊκό στο ματς που κλείνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής.

Αδιανόητα μεγάλη φάση στο 52' για τη Λαμία με τον Λέικ να είναι ο «μοιραίος» αστοχώντας προ κενής εστίας, ενώ από την άλλη ο Λεβαδειακός μετά και την ήττα του Παναιτωλικού από την Athens Kallithea πέρασε στην κορυφή.

Οι δυο ομάδες ανανεώνουν το «ραντεβού» τους στη Φθιώτιδα τη Δευτέρα 5 Μαΐου με τη Λαμία πιθανότατα να είναι τότε ομάδα... Β Εθνικής.

Στο μυαλό των κόουτς:

Για τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος διατήρησε το 4-2-3-1. Ο Άνακερ στην εστία και τετράδα άμυνας με Τσάπρα, Αμπού Χάνα, Λιάγκα, Βήχο. Μορέιρα και Τσόκαϊ οι δυο χαφ, ενώ πίσω από τον Ζίνι, έπαιξαν οι Μπάλτσι, Γιαννιώτας, Βέρμπιτς.

Στην αντίπερα όχθη ο Θανάσης Στάικος παρέταξε τη Λαμία με 3-4-1-2. Κόστιτς κάτω από τα δοκάρια, με τους Σόρια, Γιαννούτσο, Γκοτζαμανίδη, Βιτλή και Ρινγκ στην άμυνα. Ο Δοϊρανλής με τον Τσιμπόλα τα δυο χαφ και ο Αθανασακόπουλος πίσω από Βλαχομήτρο και Φουρτάδο.

Το ματς:

Τα πρώτα λεπτά στη Βοιωτία κύλησαν με τον Λεβαδειακό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τη Λαμία να πιέζει ψηλά προκειμένου να μην αφήσει την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να πλησιάσει στην περιοχή της. Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι, επιχειρούσαν να βρουν κάποια καλή στιγμή στο transition, κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο, αφού οι γηπεδούχοι, κρατούσαν σωστά τοποθετημένες τις γραμμές τους στον αγωνιστικό χώρο.

Για αρκετά μεγάλο διάστημα αμφότερες οι ομάδες, αναζητούσαν τα πατήματά τους στον αγωνιστικό χώρο και στο 25' ο Λεβαδειακός κατέγραψε την πρώτη του υποψία ευκαιρίας, όταν Μπάλτσι και Ζίνι συνδυάστηκαν, ο πρώτος έκανε την ενέργεια και σούταρε, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Γκοτζαμανίδη και στη συνέχεια απομακρύνθηκε.

Για να καταγραφεί η πρώτη τελική του ματς έπρεπε το χρονόμετρο να δείξει το 32ο λεπτό με τον Τσόκαϊ να κάνει τη σέντρα από τα δεξιά, σημαδεύοντας το κεφάλι του Ζίνι ο οποίος ωστόσο έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία.

Η Λαμία προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς και να κυκλοφορήσει την μπάλα, ενώ η μοναδική της επίσκεψη, με αξιώσεις, στα καρέ του Άνακερ, δεν είχε αντίκρισμα και οι δυο ομάδες πήγαν χωρίς σκορ στα αποδυτήρια.

Με αλλαγές εκατέρωθεν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, αλλά και με ευκαιρίες για κάθε μια από τις δυο ομάδες! Στο 52' η Λαμία άγγιξε το 0-1, όταν ο Φουρτάδο πήρε την μπάλα από τα δεξιά, πάτησε περιοχή, γύρισε παράλληλα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Λέικ προ κενής εστίας έστειλε την μπάλα άουτ!

Ο Λεβαδειακός, όχι απλά απάντησε στις ευκαιρίες, αλλά «κατασκήνωσε» στα καρέ του Κόστιτς και δημιούργησε αρκετές δύσκολες στιγμές για την εστία του Κόστιτς.

Αρχικά στο 53ο λεπτό ο Κωστή πάσαρε αριστερά εντός περιοχής στον Βέρμπιτς, αυτός πλάσαρε η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ, ενώ τρία λεπτά αργότερα απείλησε ξανά, με τον Βήχο να κάνει σέντρα από τα αριστερά, τον Ρόμο να μην πιάνει καλά την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Μπάλτσι που με μονοκόμματο αλλά κακό σουτ έστειλε άουτ την μπάλα.

Στο 58' ήταν ξανά η στιγμή του Ρόμο να δημιουργήσει πρόβλημα στην άμυνα της Λαμίας. Ο Τσόκαϊ έδωσε αριστερά στον Βήχο, αυτός τη σέντρα στην περιοχή με στόχο τον Βενεζουελάνο, που έκανε την κεφαλιά-ψαράκι, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Ο... καταιγισμός συνεχίστηκε στο 63' για τον Λεβαδειακό με μια ακόμη μεγάλη στιγμή. Ο Βήχος έκανε το overlap και γύρισε παράλληλα την μπάλα στην καρδιά της περιοχής της Λαμίας, αλλά το πλασέ του Βέρμπιτς ήταν πολύ κακό και έφυγε άουτ.

Στο 65' ο Βήχος επιχείρησε ένα μακρινό σουτ να νικήσει τον Κόστιτς ο οποίος είχε απάντηση και απέκρουσε σε κόρνερ. Οι δυο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές με τη Λαμία να προσπαθεί να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς όμως να απειλήσει ιδιαίτερα τον Άνακερ.

Ο Λεβαδειακός, ανέβασε ταχύτητες στο τελευταίο δεκάλεπτο, θέλοντας να βρει το 1-0 και στο 84' λίγο έλειψε να το πετύχει, με τον Πεδρόσο να βρίσκει με υπέροχο τρόπο κάθετα τον Τσάπρα που μπήκε περιοχή από τα δεξιά, αλλά το πλασέ του χτύπησε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών για την τελευταία φάση συνολικά της αναμέτρησης.

MVP: Μόνο το δεύτερο ημίχρονο διεκδικούσε «δάφνες» ποιότητας και σε αυτό ο Λεβαδειακός ήταν ανώτερος. Τις περισσότερες φάσεις στην αντίπαλη εστία δημιούργησε από πλευράς γηπεδούχων ο Μάριος Βήχος, είτε με σέντρες που χτύπησαν «καμπανάκια» στην άμυνα της Λαμίας, είτε με το σουτ που έκανε λίγο πριν το τέλος και απομακρύνθηκε από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Η «σφυρίχτρα»: Η αλήθεια είναι ότι αν ο κύριος Πολυχρόνης δεν έμπαινε καν στο παιχνίδι, δεν θα υπήρχε διαφορά. Καμία φάση αμφισβητούμενη, ούτε στην πτώση του Φουρτάδο στην περιοχή του Λεβαδειακού στο πρώτο ημίχρονο, όπως ούτε και σε εκείνη του Βέρμπιτς στην περιοχή της Λαμίας στο δεύτερο.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης

Βοηθοί: Πέτρος Πάτρας, Ιωάννης Μηνούδης

4ος διαιτητής: Βασίλειος Φίτσας

VAR/AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης/ Αναστάσιος Παπαπέτρου

