Σοκ στους Λέικερς: Εκτός μέχρι τα playoffs ο Λούκα Ντόντσιτς με θλάση

Σημαντικό πλήγμα για τους Λέικερς, καθώς ο Λούκα Ντόντσιτς θα απουσιάσει από το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου του NBA λόγω θλάσης στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Θάντερ, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν θλάση δεύτερου βαθμού, που απαιτεί αρκετές εβδομάδες αποκατάστασης. Με μόλις πέντε παιχνίδια να απομένουν πριν τα playoffs, οι Λέικερς καλούνται να διαχειριστούν την απουσία του ηγέτη τους σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Ο Ντόντσιτς αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ της λίγκας και τον βασικό πυλώνα της πορείας των Λέικερς, οι οποίοι βρίσκονται στην τρίτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας. Με μέσο όρο 33,5 πόντους, 8,3 ασίστ και 7,7 ριμπάουντ, ο 25χρονος πραγματοποιεί μία εντυπωσιακή σεζόν, έχοντας οδηγήσει την ομάδα του σε εντυπωσιακό σερί νικών το τελευταίο διάστημα.

Ιδιαίτερα τον Μάρτιο, ο Ντόντσιτς κινήθηκε σε ιστορικά επίπεδα απόδοσης, σημειώνοντας 600 πόντους μέσα σε έναν μήνα και καταγράφοντας 13 διαδοχικά παιχνίδια με τουλάχιστον 30 πόντους, ανάμεσά τους και επτά εμφανίσεις άνω των 40.

Ωστόσο, η απουσία του δημιουργεί νέα δεδομένα και σε ατομικό επίπεδο, καθώς με 64 συμμετοχές δεν καλύπτει το όριο των 65 αγώνων για τις κορυφαίες ατομικές διακρίσεις της σεζόν, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν φαβορί για το All-NBA και είχε μπει δυναμικά ακόμη και στη συζήτηση για το MVP.

Το πρόγραμμα των Λέικερς παραμένει απαιτητικό, με αναμετρήσεις απέναντι σε Μάβερικς, Θάντερ, Γουόριορς, Σανς και Τζαζ, ενώ η μάχη για το πλασάρισμα στη Δύση παραμένει ανοιχτή. Η ομάδα του Λος Άντζελες καλείται πλέον να βρει λύσεις χωρίς τον απόλυτο πρωταγωνιστή της, με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Όστιν Ριβς να καλούνται να σηκώσουν το βάρος.

Η επιστροφή του Ντόντσιτς αναμένεται να γίνει στα playoffs, με τους Λέικερς να ελπίζουν ότι θα παρουσιαστεί πλήρως έτοιμος στη σημαντικότερη καμπή της χρονιάς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.