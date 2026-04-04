Τραγωδία στο Περού πριν το ντέρμπι: Νεκρός και δεκάδες τραυματίες σε συγκέντρωση οπαδών της Αλιάνσα Λίμα

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η συγκέντρωση οπαδών της Αλιάνσα Λίμα στο Περού, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο clasico απέναντι στην Ουνιβερσιτάριο

Περού

Το περιστατικό σημειώθηκε στο στάδιο «Αλεχάντρο Βιλανουέβα», όπου χιλιάδες φίλοι της ομάδας είχαν συγκεντρωθεί για να στηρίξουν την Αλιάνσα Λίμα ενόψει του σημαντικού αγώνα. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, επικράτησε ένταση και συνωστισμός, με αποτέλεσμα να προκληθεί ποδοπάτημα στη νότια κερκίδα.

Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή κατάρρευση μέρους της εξέδρας, ωστόσο η Πυροσβεστική διέψευσε την ύπαρξη δομικού προβλήματος στο γήπεδο. Τα τοπικά μέσα συγκλίνουν στο σενάριο ότι το πλήθος παρασύρθηκε από πανικό, οδηγώντας σε σκηνές χάους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, παρέχοντας πρώτες βοήθειες και μεταφέροντας τραυματίες σε νοσοκομεία. Τον συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε ο υπουργός Εσωτερικών του Περού, Χοσέ Ζαπάτα Μοράντε.

Η Περουβιανή Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Λίγκα ανακοίνωσε ότι οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ασφάλειας στις αθλητικές διοργανώσεις.

Παρά το τραγικό συμβάν, η διοργανώτρια αρχή επιβεβαίωσε ότι το clasico μεταξύ της Αλιάνσα Λίμα και της Ουνιβερσιτάριο θα διεξαχθεί κανονικά, απόφαση που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Περού
