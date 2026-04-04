Τραγωδία στο Περού πριν το ντέρμπι: Νεκρός και δεκάδες τραυματίες σε συγκέντρωση οπαδών της Αλιάνσα Λίμα

Το περιστατικό σημειώθηκε στο στάδιο «Αλεχάντρο Βιλανουέβα», όπου χιλιάδες φίλοι της ομάδας είχαν συγκεντρωθεί για να στηρίξουν την Αλιάνσα Λίμα ενόψει του σημαντικού αγώνα. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, επικράτησε ένταση και συνωστισμός, με αποτέλεσμα να προκληθεί ποδοπάτημα στη νότια κερκίδα.

Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή κατάρρευση μέρους της εξέδρας, ωστόσο η Πυροσβεστική διέψευσε την ύπαρξη δομικού προβλήματος στο γήπεδο. Τα τοπικά μέσα συγκλίνουν στο σενάριο ότι το πλήθος παρασύρθηκε από πανικό, οδηγώντας σε σκηνές χάους.

El banderazo de los hinchas Blanquiazules antes del clásico ante Universitario de este sábado terminó en una tragedia que conmociona al fútbol peruano: un muerto y al menos 60 heridos en el… — TyC Sports (@TyCSports) April 4, 2026

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, παρέχοντας πρώτες βοήθειες και μεταφέροντας τραυματίες σε νοσοκομεία. Τον συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε ο υπουργός Εσωτερικών του Περού, Χοσέ Ζαπάτα Μοράντε.

Estadio Alejandro Villanueva: Bomberos lograron rescatar a cerca de 20 personas que resultaron heridas tras la caída de una pared en banderazo de Alianza Lima



Η Περουβιανή Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Λίγκα ανακοίνωσε ότι οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ασφάλειας στις αθλητικές διοργανώσεις.

Παρά το τραγικό συμβάν, η διοργανώτρια αρχή επιβεβαίωσε ότι το clasico μεταξύ της Αλιάνσα Λίμα και της Ουνιβερσιτάριο θα διεξαχθεί κανονικά, απόφαση που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

