Λουτσέσκου: Πήραμε ένα δίκαιο αποτέλεσμα, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο το σκορ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για το πρώτο ματς των ημιτελικών του Κυπέλλου

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα δίκαιο αλλά τόνισε πως η διπλή αναμέτρηση δεν έχει ακόμα κριθεί

Επισήμανε την ανάγκη για συγκέντρωση στον επαναληπτικό αγώνα, όπου ο ΠΑΟΚ θα έχει και τη στήριξη των φιλάθλων του.

Την ικανοποίησή του για τον τρόπο που πέρασε ο ΠΑΟΚ με 1-0 από τη Λεωφόρο στο πρώτο ραντεβού με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson εξέφρασε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Είμαστε μόνο μετά τα πρώτα 90 λεπτά μίας διπλής μάχης. Πήραμε ένα δίκαιο αποτέλεσμα, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο το σκορ, όπως είπατε και εσείς. Έγινε πιο πολύπλοκο το ματς στο δεύτερο μέρος. Σε κάθε περίπτωση οι παίκτες ανταποκρίθηκαν στις συνθήκες που αντιμετώπισαν στο παιχνίδι. Απλά τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν τελείωσε τίποτα, δεν έχει κριθεί κάτι. Πρέπει να έχουμε την απόλυτη συγκέντρωση στο δεύτερο ματς, στο οποίο θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας», δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός.

