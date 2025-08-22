Η Σλοβενία έκλεισε τον κύκλο των φιλικών της για το Ευρωμπάσκετ με συντριβή 106-72 από τη Σερβία στο Βελιγράδι. Αμέσως μετά, ο προπονητής Αλεξάνταρ Σέκουλιτς ανακοίνωσε την τελική δωδεκάδα, που έχει μεν τον Λούκα Ντόντσιτς, αλλά όχι πολύ ταλέντο.

Τελευταίοι που «κόπηκαν» ήταν οι Μίχα Τσέρκβενικ και Ζακ Σμρέκαρ.

Η Σλοβενία συμμετέχει στον τέταρτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, που θα φιλοξενηθεί στο Κατοβίτσε, και θα αντιμετωπίσει Πολωνία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισραήλ και Ισλανδία.

Ρόστερ:

Λούκα Ντόντσιτς (28/02/1999) G (1,98μ.) Λος Άντζελες Λέικερς

Γκρέγκορ Χρόβατ (18/08/1994) G/F (1,96μ.) Ντιζόν

Ρόμπερτ Γιούρκοβιτς (14/06/2002) SF (2,02μ.) Ελεύθερος

Μάρτιν Κράμπελι (10/03/1995) PF/C (2,06μ.) Μπιλμπάο

Έντο Μούριτς (27/11/1991) SF (2,03μ.) Ιλιρίγια

Μάρκο Πάντιεν (25/01/2006) SG (1,94μ.) Ιλιρίγια

Κλέμεν Πρέπελιτς (20/10/1992) SG (1,91μ.) Dubai BC

Ροκ Ράντοβιτς (04/02/2001) SF (2,00μ.) Τσεντεβίτα Ολίμπια

Λέον Στέργκαρ (17/03/2000) SG (1,93μ.) Ελεύθερος

Λούκα Στσούκα (23/05/2002) F (2,08μ.) Μπραουνσβάικ

Αλεξέι Νίκολιτς (21/02/1995) PG (1,91μ.) Τσεντεβίτα Ολίμπια

Άλεν Όμιτς (06/05/1992) C (2,16μ.) Μπουντούτσνοστ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.