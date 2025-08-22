Η Ισπανία ολοκλήρωσε με ήττα από τη Γερμανία την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ και ο Σέρτζιο Σκαριόλο κατέληξε στη δωδεκάδα που θα εκπροσωπήσει τoυς πρωταθλητές Ευρώπης του 2022.

Ο Ιταλός προπονητής της αντιπάλου της Ελλάδας στην πρώτη φάση, στον τρίτο όμιλο που θα φιλοξενηθεί στη Λεμεσό, αναγκάστηκε να «κόψει» τον Αλμπέρτο Ντίαθ λόγω τραυματισμού, ενώ επέλεξε να αφήσει εκτός και τους Λούκας Λανγκαρίτα, Ισαάκ Νόγκες, Γκιγέμ Φερνάντο και Άλβαρο Καρντένας. Ο τελευταίος, πλέον, θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Περιστερίου, όπου θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν.

Υπενθυμίζεται πως εκτός μάχης είναι ο τραυματίας Αμπάλδε, ο Λορέντζο Μπράουν που αποφάσισε να απέχει, αλλά και ο Άλεξ Αμπρίνες που αποσύρθηκε.

Το ρόστερ της Ισπανίας:

Σάντι Αλντάμα (10/1/2001) PF/C (2,13μ.) Γκρίζλις

Νταρίο Μπριθουέλα (8/11/1994) SG (1,88μ.) Μπαρτσελόνα

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (28/9/1995) PF (2,06μ.) Παναθηναϊκός

Γουίλι Ερνανγκόμεθ (27/5/1994) C (2,13μ.) Μπαρτσελόνα

Σέρχιο ντε Λαρέα (4/12/2005) G (1,96μ.) Βαλένθια

Τσάμπι Λόπεθ-Αρόστεγκι (19/5/1997) F (2,00μ.) Βαλένθια

Ζοέλ Πάρα (4/4/2000) PF (2,02μ.) Μπαρτσελόνα

Γιόζεπ Πουέρτο (8/3/1999) F (2,03μ.) Βαλένθια

Μάριο Σεντ-Σουπερί (14/4/2006) G (1,91μ.) Γκονζάγκα

Γιανκούμπα Σιμά (28/7/1996) C (2,11μ.) Βαλένθια

Σάντι Γιούστα (28/4/1997) F (2,01μ.) Σαραγόσα

Χάιμε Πραντίγια (3/1/2001) PF/C (2,05μ.) Βαλένθια

