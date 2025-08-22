Παναθηναϊκός: «Το 0-1 ήταν ‘χαστούκι’ για να ξυπνήσουμε»

Ο Παναθηναϊκός, με ψυχωμένη ανατροπή, κατόρθωσε να επικρατήσει με 2-1 της Σάμσουνσπορ και να κάνει το πρώτο βήμα προς τη League Phase του Europa League.

Το «τριφύλλι» έβγαλε φοβερή αντίδραση στο δεύτερο μέρος του πρώτου ματς με τους Τούρκους στο ΟΑΚΑ, πήρε ακριβώς αυτό που άξιζε και πάει στην Τουρκία να τελειώσει τη δουλειά και να βρεθεί στη League Phase του Europa League! Εκπληκτικό ντεμπούτο από τον Καλάμπρια που μπήκε στο 59’ και πήρε πολλές προσπάθειες από δεξιά, φτάνοντας και κοντά στο γκολ.

Ο Ανταμ Τσέριν τόνισε πως δεν ήταν η καλύτερη δυνατή η εμφάνιση του Παναθηναϊκού κόντρα στην τουρκική ομάδα, εξήρε την προσπάθεια των συμπαικτών του και την ατμόσφαιρα που επικράτησε για την ισοφάριση και την ανατροπή και ζήτησε καλύτερη οργάνωση στο παιχνίδι της ομάδας για τη ρεβάνς της Τουρκίας την επόμενη εβδομάδα.



Αναλυτικά: «Δεν ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι απόψε, όμως δείξαμε ότι μπορούμε να βελτιωθούμε. Δεχτήκαμε το γκολ, ήταν σαν να φάγαμε ένα "χαστούκι" που μας "ξύπνησε". Από εκεί και πέρα, με όλες μας τις δυνάμεις και με τη βοήθεια του κόσμου, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε και μετά ήταν θέμα χρόνου να μπει και το δεύτερο γκολ. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να πετύχουμε και τρίτο γκολ, αλλά πηγαίνουμε στην Τουρκία με προβάδισμα ενός τέρματος και πρέπει να κάνουμε μια σωστή διαχείριση των δυνάμεών μας για να παίξουμε ακόμα καλύτερα».

