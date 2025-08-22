Κυριακόπουλος: «Πάμε για την πρόκριση - Xαρούμενος για το 1ο γκολ,»

Βγάζοντας χαρακτήρα και ψυχή με τη βοήθεια του κόσμου του, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, με ανατροπή και πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League.



Oι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι από την τουρκική ομάδα και με τα γκολ των Κυριακόπουλου και Πάλμερ-Μπράουν ανέτρεψαν το εις βάρος τους 1-0 που διαμορφώθηκε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου από το γκολ του Τόμασον.

Μετά το τέλος του ματς, ο Πατρινός αριστερός μπακ, με ανάρτησή του στο Instagram, δήλωσε χαρούμενος, τόσο για το πρώτο του τέρμα με τα πράσινα, όσο και για τη νίκη και την ατμόσφαιρα και έδωσε το σύνθημα πρόκρισης.

«Πόσο χαρούμενος που σκοράρω το 1ο μου γκολ με αυτή την φανέλα πιο πολύ όμως για την νίκη και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο! Κοιτάμε το επόμενο ματς για την πρόκριση!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κυριακόπουλος.

