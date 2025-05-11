Σλούκας: «Θα παίξω άλλον έναν χρόνο, το πολύ δύο»

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε στο Eurohoops ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μίλησε για το επικείμενο Final Four, ενώ απάντησε στο ερώτημα για πόσο θα αγωνίζεται ακόμα.

Παράλληλα, ο έμπειρος γκαρντ αναφέρθηκε στο περίφημο στιγμιότυπο όπου ζητάει την αλλαγή του Ομέρ Γιούρτσεβεν στο Game 4 των playoffs με την Αναντολού Εφές, τονίζοντας πως ήταν μία λανθασμένη αντίδραση από τον ίδιο, για την οποία απολογήθηκε τόσο στον συμπαίκτη του, όσο και στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον Λεσόρ και την αντίδραση του Παναθηναϊκού: «Φέτος, με τον τραυματισμό του Λεσόρ άρχισα να ανησυχώ. Ο Ματίας έλειψε και από τα αποδυτήρια και από το γήπεδο γιατί είναι ο καλύτερος ψηλός στην Ευρώπη. Έκανε step up ο Γιούρτσεβεν, η απόκτηση του Γκάμπριελ ήταν σωστή. Και η άνοδος του Ντίνου βοήθησε πολύ».

Για το πόσο θα παίζει ακόμα: «Επειδή είμαι συνειδητοποιημένος θα παίξω ακόμα έναν χρόνο, μαξ δύο το πολύ. Δε θα το τραβήξω πολύ ακόμα όπως έχω πει».

Για το συμβάν με τον Γιούρτσεβεν: «Ηταν μια λάθος κίνηση. Στην ένταση πάνω έχεις 300 παλμούς. Ήταν πάρα πολύ λάθος, έχω μιλήσει με τον Ομερ και το έχει καταλάβει. Ηταν μια σημαντική φάση και ήταν ακόμα δύο φάσεις νωρίτερα που του έχω μιλήσει. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Ένα-δύο λάθη είναι πολύ σημαντικά σε τέτοια παιχνίδια μπορεί να κρίνουν το αποτέλεσμα. Ο Ομερ είναι εξαιρετικό παιδί. Η αντίδρασή μου μέσα στο γήπεδο ήταν πολύ ωμή και απότομη, ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Του ζήτησα συγνώμη, όπως και στην ομάδα».

Για πιθανό ελληνικό τελικό στη Euroelague: «Δε με νοιάζει. Βασικός στόχος της ομάδας είναι να βρεθεί στον τελικό. Εκεί ας βρεθεί όποιος έρθει και το ποιος είναι αντίπαλος λίγο ενδιαφέρει. Οποιος κατακτήσει την Ευρωλίγκα θα είναι η κορυφαία ομάδα. Τι σημασία έχει ότι ο αντίπαλος θα είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός ή η Ρεάλ Μαδρίτης. Πέρσι υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν η καλύτερη ομάδα;».

Για τον Αταμάν: «Είναι μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης, αλληλοσεβασμού. Έχουμε και μια προσωπική σχέση, εκτός γηπέδου χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε πολύ κοντά, είμαστε τόσο όσο. Συζητάμε για το παιχνίδι, με εμπιστεύεται και τον εμπιστεύομαι στο 100% και είναι ο προπονητής των επιτυχιών. Είναι ευθύς, ότι έχει να πει το λέει και στα αποδυτήρια. Το ότι το λέει και δημόσια, είναι της τακτικής να ιντριγκάρει τον κάθε παίκτη και να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Αυτή είναι η τακτική του».

Για τον Γιαννακόπουλο: «Έχω απεριόριστο σεβασμό για τον κ. Γιαννακόπουλο, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, οι απόψεις του συμβαδίζουν απόλυτα με τις δικές μου απόψεις για την ομάδα. Αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα, είναι ειλικρινής και ότι έχει υποσχεθεί το έχει κάνει».

Για την τοξικότητα στην εποχή μας με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό: «Η τοξικότητα και πέρσι ήταν εκεί. Πάντα υπάρχει, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν με επηρεάζει καθόλου, αν με επηρέαζε δε θα έκανα αυτή τη μετακίνηση. Στην ουσία μπήκα στο βαρέλι με την τοξικότητα με το κεφάλι από πέρσι. Αυτό που με νοιάζει είναι η άποψη των δικών μου ανθρώπων και των μελών της ομάδας Η τοξικότητα φέρνει εχθρότητα, βία και όλοι σαν οικογενειάρχες και σαν πρότυπα να κατευνάζουμε τα πνεύματα».

