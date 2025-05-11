Η Νότιγχαμ έκανε νέα γκέλα, αυτή τη φορά μένοντας στο 2-2 εντός έδρας με τη Λέστερ και οι πιθανότητές της για να τερματίσει στην πρώτη πεντάδα και να βρεθεί στη League Phase του Champions League μειώνονται αισθητά.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδιοκτήτης της Φόρεστ, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Σίτι Γκράουντ» μετά το φινάλε του αγώνα, όντας φανερά απογοητευμένος και εκνευρισμένος.

Ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ, του Ολυμπιακού και της Ρίο Άβε κατευθύνθηκε προς τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, μιλώντας του σε έντονο ύφος για την γκέλα. Οι δυο τους είχαν μια σύντομη συνομιλία, προτού ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποχωρήσει εκνευρισμένος από το χορτάρι του γηπέδου…

Δείτε βίντεο:

Shocked to see Marinakis on the pitch having a go at Nuno. 😬😬😬 #NFFC pic.twitter.com/gH7itecA4x — 𝕃𝕠𝕧𝕖, 𝔸𝕁 🏳️‍🌈 ❯❯❯❯ (@FoxFyrePhotos) May 11, 2025

Η νέα γκέλα της Νότιγχαμ την κρατά στους 62 βαθμούς, στο -1 από την 5η θέση που οδηγεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ουσιαστικά, η ευρωπαϊκή έξοδος για τη Φόρεστ είναι εξασφαλισμένη αλλά με δύο αγωνιστικές να απομένουν, τα περιθώρια στενεύουν υπερβολικά για τον ιστορικό σύλλογο της Αγγλίας.

Την επόμενη αγωνιστική, η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο δοκιμάζεται στην έδρα της Γουέστ Χαμ και στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος φιλοξενεί την Τσέλσι στο «Σίτι Γκράουντ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.