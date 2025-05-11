El Clasico: Μαγ(κ)ική Μπάρτσα, από 0-2 στο 4-3 τη Ρεάλ - Αγκαλιά με τον τίτλο οι Καταλανοί

Με κάθε τρόπο φέτος. Η μυθική Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ έκανε το 4Χ4 στα clasico της σεζόν, καθώς νίκησε 4-3 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μονζουίκ», ξέφυγε με +7 στην κορυφή της βαθμολογίας και χρειάζεται μόνο μία νίκη στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν, ώστε να εξασφαλίσει και τυπικά τον τίτλο, ο οποίος θα χαθεί πλέον μόνο με... θαύμα.

Η «βασίλισσα» μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και βρέθηκε να προηγείται με 2-0 μόλις στο 14ο λεπτό, χάρη σε ισάριθμα γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ. Παρόλα αυτά, οι Καταλανοί αντέδρασαν και κατάφεραν να κάνουν ανατροπή πριν την ανάπαυλα, με δύο γκολ από τον Ραφίνια και ένα από τους Έρικ Γκαρθία και Λαμίν Γιαμάλ!

Στο δεύτερο μέρος, το ματς συνέχισε να είναι «ροντέο», με τον Εμπαπέ να πετυχαίνει χατ τρικ και να μειώνει σε 4-3 στο 70'. Η Ρεάλ πίεσε και είχε ευκαιρίες για ισοφάριση, η Μπαρτσελόνα επίσης έχασε μεγάλες φάσεις να διευρύνει το υπέρ της σκορ, και αμφότερες οι ομάδες είδαν γκολ τους να ακυρώνονται, με το 4-3 να παραμένει μέχρι το φινάλε και να μοιάζει αρκετό ώστε να στέψει πρωταθλήτρια την ομάδα της Καταλονίας.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Χάνσι Φλικ παρέταξε την ομάδα του με διάταξη 4-2-3-1. Κάτω από την εστία αγωνίστηκε ο Σέζνι, ενώ την τετράδα της άμυνας απετέλεσαν οι Μαρτίν, Μαρτίνεθ, Κουμπαρσί και Γκαρθία. Το δίδυμο στα χαφ ήταν οι Ντε Γιονγκ, Πέδρι, ενώ ως εξτρέμ έπαιξαν οι Γιαμάλ και Ραφίνια, με τον Όλμο σε ρόλο επιτελικού πίσω από τον Φεράν Τόρες.

Από την άλλη, ο Κάρλο Αντσελότι προτίμησε το κλασικό 4-4-2. Ο Κουρτουά υπερασπίστηκε την εστία της Ρεάλ Μαδρίτης, με τετράδα στην άμυνα αυτή των Βάσκεθ, Ασένθιο, Τσουαμενί και Φραν Γκαρθία. Στα χαφ έπαιξαν οι Θεμπάγιος, Βαλβέρδε, με τους Μπέλιγχαμ, Γκιουλέρ στα δύο άκρα και τους Εμπαπέ, Βινίσιους προωθημένους.

Το ματς

Μόλις στο 3ο λεπτό, στην πρώτη της επίθεση, η Ρεάλ κέρδισε πέναλτι. Ο Εμπαπέ βρέθηκε απέναντι στον Σέζνι μετά από καραμπόλα, ο Πολωνός πορτιέρε τον ανέτρεψε και ο Ερνάντεθ έδειξε ακαριαία την άσπρη βούλα. Ο Γάλλος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 των φιλοξενούμενων.

Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να απαντήσει και είχε μία καλή στιγμή στο 8ο λεπτό με τον Έρικ Γκαρθία να εκτελεί από πλάγια θέση και τον Κουρτουά να διώχνει. Παρά τη μικρή πίεση των Καταλανών, η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβασε το προβάδισμά της, όταν ο Βινίσιους βρήκε με ωραία ασίστ τον Εμπαπέ στην πλάτη της άμυνας και αυτός έγραψε το 0-2 στο 14ο λεπτό.

Οι Καταλανοί ανέβασαν ακόμη περισσότερο την πίεσή τους στο επακόλουθο διάστημα. Μετά από δύο καταπληκτικά σουτ των Γιαμάλ και Μαρτίν που έφεραν εντυπωσιακές επεμβάσεις του Κουρτουά, η Μπαρτσελόνα κέρδισε κόρνερ και ο Τόρες το εκτέλεσε… συστημένο στο κεφάλι του Γκαρθία, για το 1-2 στο 19ο λεπτό.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ξεκίνησε ένα καταπληκτικό διάστημα των γηπεδούχων. Η Μπαρτσελόνα πίεσε και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 32ο λεπτό, μετά από στρώσιμο του Φεράν Τόρες και αδιανόητο πλασέ του Γιαμάλ στη δεξιά γωνία του Κουρτουά για το 2-2. Η Ρεάλ δεν είχε καν προλάβει να… συνέλθει, όταν η κακή συνεννόηση του Εμπαπέ με τον Θεμπάγιος οδήγησαν στο τετ-α-τετ του Ραφίνια, που πλάσαρε σωστά για το 3-2 στο 34ο λεπτό.

Η Μπαρτσελόνα έφτασε κοντά σε ένα ακόμη γκολ, όταν ο Γιαμάλ έβγαλε εντυπωσιακή σέντρα με το εξωτερικό, αλλά ο Ραφίνια αστόχησε σε κεφαλιά εξ επαφής. Παρόλα αυτά, το 4-2 ήρθε τελικά στο 45ο λεπτό, με τον Βάσκεθ να χάνει την μπάλα από τον Ραφίνια, που συνεργάστηκε με τον Φεράν Τόρες και σκόραρε εξ επαφής το δεύτερό του προσωπικό τέρμα.

Στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ βρήκε εξαιρετικές προϋποθέσεις, όμως η ασυνεννοησία των Εμπαπέ και Βινίσιους οδήγησε σε χαμένη ευκαιρία στο 48’. Η Μπαρτσελόνα απάντησε στην άλλη πλευρά με τους Γιαμάλ και Όλμο να χάνουν συνεχόμενες φάσεις, ενώ βρήκε και δίχτυα με τον Γιαμάλ, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά καθώς ο Ραφίνια ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης.

Η Ρεάλ απάντησε στις ευκαιρίες, καθώς ο Εμπαπέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και εκτέλεσε από πλάγια θέση με το δεξί, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ στο 56ο λεπτό. Στο 62’, ο Βινίσιους έφυγε στον χώρο και είχε εύκολη πάσα προς τον ολομόναχο Εμπαπέ, κατάφερε όμως να κάνει λάθος, με τον Κρίστενσεν να κόβει.

Λίγο αργότερα, όμως, ο Βραζιλιάνος πήρε το… αίμα του πίσω. Σε μία πολύ παρόμοια φάση, ο Βίνι έφυγε στην πλάτη της άμυνας, αλλά αυτή τη φορά πάσαρε σωστά στον Εμπαπέ, που έβαλε το τρίτο του γκολ στο 70’ για το 4-3. Η Μπαρτσελόνα απάντησε με αδιανόητη χαμένη ευκαιρία του Ραφίνια προ κενής εστίας, ενώ στο 80’ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Τσουαμενί, με τον Ερνάντεθ να πηγαίνει στο on-field review αλλά να μην καταλογίζει κάποια παράβαση.

Η Ρεάλ έχασε την ευκαιρία του αγώνα στο 89ο λεπτό. Ο νεαρός Μουνιόθ βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ με το που μπήκε, αλλά έκανε κακό τελείωμα και η μπάλα έφυγε άουτ. Λίγο αργότερα, ο Εμπαπέ έφυγε σε θέση τετ-α-τετ αλλά νικήθηκε από τον Σέζνι, ενώ μετά από κόρνερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά ήταν εκτεθειμένος.

Το ματς έγινε ροντέο στις καθυστερήσεις, με την Μπαρτσελόνα να σκοράρει και άλλο γκολ με τον Φερμίν Λόπεθ λίγο πριν το φινάλε, αλλά το τέρμα να ακυρώνεται καθώς είχε κάνει χέρι στην αρχή της φάσης. Ο Ραφίνια έχασε ένα τετ-α-τετ, η Ρεάλ δεν κατάφερε να απειλήσει άλλη φορά και το ματς έληξε 4-3 υπέρ των Καταλανών!

MVP: Άλλο ένα μυθικό ματς από τον Λαμίν Γιαμάλ. Το μεγαλύτερο wonderkid του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στην άμυνα της Ρεάλ, έβαλε ένα γκολ, και θα μπορούσε να είχε τουλάχιστον 2-3 ασίστ, αν οι συμπαίκτες του δεν έχαναν τα... άχαστα.

Οι ενδεκάδες:

Μπαρτσελόνα (Φλικ): Σέζνι, Κουμπαρσί (57’Κρίστενσεν), Ίνιγο Μαρτίνεθ, Μαρτίν (57’ Μπαλντέ), Έρικ Γκαρθία (77’Φορτ) - Πέδρι, Ντε Γιονγκ - Ραφίνια, Γιαμάλ, Όλμο (77’ Φερμίν) – Τόρες (88’ Γκάβι).

Στον πάγκο έμειναν: Τερ Στέγκεν, Αραούχο, Λεβαντόφσκι, Φάτι, Ινιάκι, Κασάδο, Πάου Βίκτορ.

Ρεάλ Μαδρίτης (Αντσελότι): Κουρτουά, Βάσκεθ (84’ Έντρικ), Τσουαμενί, Ασένθιο, Φραν Γκαρθία – Θεμπάγιος (46’ Μόντριτς), Βαλβέρδε, Μπέλιγχαμ, Γκιουλέρ (46’ Ντίαθ) - Εμπαπέ, Βινίσιους (88’ Μουνιόθ).

Στον πάγκο έμειναν: Λούνιν, Σέρχιο Μέστρε, Ροντρίγκο, Βαγιέχο, Γιουσέφ, Γιακόμπο.

