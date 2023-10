«Σκότωσε» την Άρσεναλ και σκαρφάλωσε στην κορυφή η Λανς, μοιρασιά στο Αϊντχόφεν-Σεβίλλη Αθλητικά 06:25, 04.10.2023 linkedin

Την πρώτη της νίκη στο Champions League μετά από 19 χρόνια πανηγύρισε η Λανς, επικρατώντας 2-1 της Άρσεναλ και πιάνοντας κορυφή στον 2ο όμιλο. Ματσάρα και τελικά 2-2 ανάμεσα σε Αϊντχόφεν και Σεβίλλη