Άλωσε τη Νάπολι μετά από ματσάρα η Ρεάλ Μαδρίτης Αθλητικά 05:49, 04.10.2023

Μετά από ένα συναρπαστικό ματς στον ιταλικό Νότο, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 3-2 της Νάπολι και έκανε το 2/2 στον 3ο όμιλο του Champions League.