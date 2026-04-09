Σκέψεις της UEFA να τελειώσει για φέτος τον Ίστβαν Κόβατς

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε εντός έδρας με 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης και έκανε… βουνό την υπόθεση πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Βέβαια, το παιχνίδι είχε αρκετό τρίτο ημίχρονο καθώς οι «μπλαουγκράνα» ήταν έξαλλοι με την αντιμετώπιση που έλαβαν από τον Ίστβαν Κόβατς. Τόσο για την κόκκινη κάρτα στον Πάου Κουμπαρσί, όσο κυρίως γιατί ζητούν οι ίδιοι ένα πέναλτι και μία αποβολή εναντίον της Ατλέτικο.

Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες και τα παράπονα έχουν φτάσει ως την UEFA, η οποία με τη σειρά της φαίνεται πως δεν έμεινε ικανοποιημένη από την απόδοση του Ρουμάνου διαιτητή. Σε βαθμό μάλιστα που φαίνεται πως σκέφτεται να τον τελειώσει για φέτος.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία και ο επικεφαλής διαιτησίας, Ροσέτι, κάνει σοβαρές σκέψεις για να μην ορίσει τον Κόβατς σε άλλο φετινό παιχνίδι στις ευρωπαϊκές της διοργανώσεις. Και μένει να φανεί αν θα το κάνει πράξη, τιμωρώντας παραδειγματικά τον έμπειρο ρέφερι.

