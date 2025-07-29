Σκέψεις για συνέντευξη Τύπου από τον Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα

Αποφασισμένος για μια παρέμβαση στα όλα όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες στον ΠΑΟΚ εμφανίζεται ο Ιβάν Σαββίδης. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να κάνει σοβαρές σκέψεις για να μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια προς όλους με στόχο να τοποθετηθεί σε όλα τα σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για τον Δικέφαλο του Βορρά και κυρίως για την ανέγερση της Νέας Τούμπας.

Εάν κάτι τέτοιο συμβεί τότε θα είναι η πρώτη φορά που ο ιδιοκτήτης της ομάδας θα παραχωρεί συνέντευξη Τύπου ή έστω αν τοποθετηθεί δημόσια με άλλον τρόπο τότε θα είναι και πάλι μία από τις λιγοστές φορές που γίνεται και πάλι.

