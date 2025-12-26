«Νιώθω πολύ μίσος για τους Αργεντινούς». Ο Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής - και του Παναθηναϊκού - Τζιμπρίλ Σισέ αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο όταν θυμήθηκε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, όπου η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, νικώντας στα πέναλτι (4-2/3-3 στα 120’) την Γαλλία.



Ο 44χρονος Γάλλος μίλησε σχετικά κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκπομπής στη «L'Equipe» τρία χρόνια μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ 2022 μεταξύ Γαλλίας και Αργεντινής.

«Αφού είδα τις εικόνες, θύμωσα. Νιώθω πολύ μίσος απέναντί ​​τους», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι «σαφώς, σήμερα είναι ο κύριος εχθρός μας».

Είπε επίσης ότι «θέλω να αποκτήσουμε το τρίτο αστέρι στον τελευταίο αγώνα του Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε δύο ή τρεις λογαριασμούς να τακτοποιήσουμε με την Αργεντινή».

Τέλος, αναφέρθηκε στον Ένσο Φερνάντες και τα προσβλητικά συνθήματα εναντίον των Γάλλων που έκανε μετά τη νίκη:

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι Γάλλοι συμπαίκτες του στην Τσέλσι τον συγχώρεσαν», κατέληξε ο Σισέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

