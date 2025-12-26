Οι Νάγκετς έφτασαν κοντά σε... χαρακίρι, αλλά άντεξαν στην παράταση! Σε ένα μυθικό ματς στο Ντένβερ, οι Τίμπεργουλβς, επέστρεψαν από την κόλαση και έστειλαν το ματς στην παράταση, όμως οι γηπεδούχοι, ξέσπασαν στο επιπλέον πεντάλεπτο και πήραν διαφορά ασφαλείας που τους χάρισε τη νίκη με σκορ 142-138!

Aπίθανο ματς στην «Ball Arena» με τους Nάγκετς να δείχνουν να καθαρίζουν το ματς έχοντας διαφορά ασφαλείας και τους Τίμπεργουλβς, να βγάζουν αντίδραση και να ισοφαρίζουν με τρίποντο του Ναζ Ριντ (115-115) 10" πριν το φινάλε!

Ωστόσο στην παράταση οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά και έτρεξαν ένα επί μέρους 9-0 με το «καλησπέρα» και ουσιαστικά έγιναν το φαβορί, όπως επιβεβαιώθηκε και από το τελικό σκορ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς! Ο Σέρβος σούπερ σταρ ήταν σαρωτικός αφού σκόραρε 56 πόντους, μάζεψε 16 ριμπάουντ και μοίρασε 15 ασίστ σε 42:36! Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ. Ο Καναδός με σημαντικά καλάθια, έφτασε τους 35 πόντους, ενώ ο Χάρνταγουεϊ είχε 19.

Από την πλευρά των Τίμπεργουλβς, ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς ο οποίος σημείωσε 44 πόντους, με έξι ριμπάουντ και τρεις ασίστ. Στους 32 ο Τζούλιους Ραντλ, 21 σημείωσε ο ΜακΝτάνιελς και 13 ο Ριντ με το τρίποντο του έστειλε το ματς στην παράταση.

