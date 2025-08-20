Αποχαιρετιστήριο μήνυμα με συγκινητικό τρόπο προς τον Σωτήρη Νίνη έστειλε ο Τζιμπρίλ Σισέ.

Ανάρτηση στα social media για τον άλλοτε συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό (όπου συνεργαζόντουσαν με… κλειστά τα μάτια) έκανε ο Γάλλος άσος.

«Αδερφέ μου, πρέπει να είσαι υπερήφανός για τον εαυτό σου. Συγχαρητήρια για την καριέρα σου. Ελληνική ιδιοφυία. Σε αγαπώ αδερφέ μου. Λάτρευα να παίζω μαζί σου στον Παναθηναϊκό. Αυτό το ματς με τη Ρόμα ήταν ένα αριστούργημα, κέρδισες εσύ το ματς για εμάς. Φιλάκια φίλε μου», αναφέρει ο Σισέ, ο οποίος συνυπήρξε δύο σεζόν στο «τριφύλλι» με τον Νίνη.

