Ο Γιανίκ Σίνερ κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το ATP Finals, νικώντας τον Κάρλος Αλκαράθ με 7-6, 7-5 σε έναν τελικό υψηλού επιπέδου στο Τορίνο. Ο Ιταλός δεν εντυπωσίασε με… υπερθέαμα, αλλά με καθαρό, σταθερό παιχνίδι και σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία.

Το πρώτο σετ ήταν πολύ κλειστό. Κανείς δεν μπορούσε να πάρει τον έλεγχο και όλα κρίθηκαν στο tie-break, όπου ο Σίνερ ήταν πιο ψύχραιμος και έκανε λιγότερα λάθη. Έτσι πήρε προβάδισμα με 1-0.

Στο δεύτερο σετ ο Αλκαράθ ξεκίνησε καλύτερα και βρήκε break για το 3-1, όμως ο Σίνερ δεν πανικοβλήθηκε. Άρχισε να σερβίρει καλύτερα, πίεσε περισσότερο με το backhand και γύρισε το ματς στο 3-3. Από εκεί και πέρα οι δύο παίκτες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το 6-5.

Εκεί, ο Σίνερ έκανε την επίθεση που έπρεπε. Πίεσε, πήρε λάθη από τον Αλκαράθ και έκανε το break που του χάρισε και τον τίτλο.

Με αυτή τη νίκη, ο Ιταλός ολοκλήρωσε μια χρονιά όπου έδειξε πως στα indoor γήπεδα είναι αυτή τη στιγμή ο πιο σταθερός παίκτης στον κόσμο.

