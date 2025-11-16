Μεγάλο ντέρμπι έλαβε χώρα στο Telekom Center Athens! Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε τον καλύτερο φετινό Άρη Betsson και ζορίστηκε μέχρι το φινάλε, όμως τελικά πήρε τη νίκη με σκορ 82-77 για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ανεβαίνοντας στο 5-1 και ρίχνοντας τους ηττημένους στο 2-5.

Στην 8η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκτός έδρας με τη Μύκονο Betsson (22/11 στις 16:00), ενώ ο Άρης Betsson θα φιλοξενήσει στη Θεσσαλονίκη τον Προμηθέα (22/11 στις 18:15).



Το ματς



Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν από βολές του Χουάντσο (2-0), με τον Νουά να απαντάει με δύο δικές του για το 2-2. Ο Σορτς πήγε συνεχόμενες φορές στο καλάθι (6-2), πριν ο Φαρίντ βάλει τους πρώτους του πόντους στο πρωτάθλημα για το 8-2. Ο Νουά μείωσε με τρομερό φόλοου κάρφωμα (8-4), με τον Ναν να πετυχαίνει πέντε συνεχόμενους πόντους για το 13-6. Ο Χάρελ έβαλε το πρώτο μακρινό σουτ του Άρη (13-9), με τον Νουά να συνεχίζει το εξαιρετικό του παιχνίδι, φέρνοντας το παιχνίδι στο καλάθι (13-11). Ο Χουάντσο με «ακροβατικό» καλάθι απάντησε για τους γηπεδούχους (16-11), με τον Φόρεστερ να καρφώνει εντυπωσιακά για το 16-13. Ο Ρογκαβόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο (19-13), με τον Γκραντ να κάνει το ίδιο στη λήξη του χρόνου για το 23-15 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με σουτ μέσης απόστασης του Μήτογλου για την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (25-15), με τον Κουλμπόκα να απαντάει αμέσως με τρίποντο για το 25-18. Ο Ίνοχ μείωσε ακόμη περισσότερο με γκολ φάουλ (25-21), με τον Φαρίντ να απαντάει για το 27-21 μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ του Παναθηναϊκού. Ο Σλούκας πήγε στο καλάθι και σκόραρε (29-22), με τον Φαρίντ να στέλνει ξανά τη διαφορά στο +10 (32-22) με γκολ φάουλ. Ο Άρης μπήκε γρήγορα εκ νέου στο παιχνίδι, με τους Κουλμπόκα και Πουλιανίτη να γράφουν το 34-30 με τρίποντα. Ο Μήτρου-Λονγκ με μακρινό σουτ έφερε ακόμη πιο κοντά τους φιλοξενούμενους, με τον Κουλμπόκα να ισοφαρίζει σε 36-36. Ο Μήτρου-Λονγκ πήρε τη… σκυτάλη με συνεχόμενα τρίποντα, το ένα και φάουλ (39-42), με τους Γκιουζέλη και Χάρελ να συνεχίζουν τον «βομβαρδισμό» για το 39-48. Ο Φαρίντ μείωσε με βολές (41-48), πριν ο Μήτρου-Λονγκ υπογράψει το 41-51 του ημιχρόνου με buzzer beater.

Η επανάληψη άρχισε με χουκ του Ίνοχ που έστειλε τον Άρη στο +12 (41-53). Ο Ναν μείωσε σε μονοψήφια διαφορά με τρίποντο (44-53), ενώ ο Σορτς έτρεξε στο τρανζίσιον και έβαλε λέι απ για το 46-53. Ο Φαρίντ έριξε κι άλλο το «κίτρινο» προβάδισμα (48-53), με τον Ναν να φέρνει με τρίποντο το παιχνίδι στο καλάθι (51-53). Ο Μήτρου-Λονγκ έσπασε το σερί του Παναθηναϊκού με μακρινό σουτ (51-56), όμως ο Όσμαν του απάντησε αμέσως και ο Ναν ισοφάρισε σε 56-56 με λέι απ στο τρανζίσιον. Ο Μήτρου-Λονγκ συνέχισε να εκτελεί από μακριά (56-59), με τον Όσμαν να βάζει δύο βολές για το 58-59. Ο Τούρκος ισοφάρισε με δικό του τρίποντο (61-61), με τον Μποχωρίδη να ευστοχεί σε δύσκολο λέι απ για το 61-63 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, Ίνοχ και Σλούκας σκόραραν από κοντά, με τον Τζόουνς να γράφει το 63-67 από μέση απόσταση. Ο Γκραντ έφερε το ματς στον πόντο (66-67), με τον Τζόουνς να απαντάει με τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 66-71. Ο Σλούκας έβαλε σημαντικό τρίποντο (69-71), με τον Ναν να βάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό με δικό του για το 72-71. Ο Χουάντσο έβγαλε άμυνα και στην άλλη πλευρά σκόραρε για τρεις (75-71), με τον Σλούκα να φεύγει ολομόναχος στο τρανζίσιον και να γράφει το 77-73. Ο Ίνοχ έφερε ξανά το ματς στο καλάθι (77-75), με τον Χάρελ να ισοφαρίζει σε 77-77 στον αιφνιδιασμό. Ο Φαρίντ κάρφωσε με ασίστ του Σλούκα (79-77), με τον Ναν να ευστοχεί σε ανάποδο λέι απ για το 81-77. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις άμυνες που χρειαζόταν και πήρε τη δύσκολη νίκη.



Τα δεκάλεπτα: 23-15, 41-51, 61-63, 82-77

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.