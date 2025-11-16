Τα «χαρτιά του» για το παρόν και το μέλλον της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανοίγει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του συλλόγου Γιάννης Αλαφούζος. Πρόκειται για μια συνέντευξη Τύπου την οποία ο κ. Αλαφούζος είχε προαναγγείλει κατά την παρουσίαση του νέου τεχνικού του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ η συμφωνία με τον οποίο σηματοδοτεί μια νέα εποχή μαζί με το νέο επιτελείο της ΠΑΕ που τον πλαισιώνει. Ο κ. Αλαφούζος απαντά σε όλες τις ερωτήσεις που απασχολούν τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και την φίλαθλη κοινή γνώμη ευρύτερα.

«Κάποτε έπρεπε να αποφασίσω να μιλήσω. Αποφάσισα να έχω πιο εμφανή παρουσία από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό» τόνισε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Για την αναδιοργάνωση ποδοσφαιρικού τμήματος:

«Όπως θυμάστε, όταν αναμίχθηκα με τον Παναθηναϊκό λόγω έλλειψης άλλου προσώπου, ήθελα να διοικηθεί ο Παναθηναϊκός από τους οπαδούς του. Αυτό για πολλούς λόγους απέτυχε παταγωδώς. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 εκατομμύρια οπαδούς στην Ελλάδα, από τους οποίους οι 500 χιλιάδες είναι μπετόν και από τους οποίους οι 100 χιλιάδες ξοδεύουν 500 ευρώ. Αυτό το εγχείρημα απέτυχε, ανέλαβα εγώ και έτσι έχουμε προχωρήσει από τότε. Δεν ήταν η πρόθεσή μου να αγοράσω τον Παναθηναϊκό, είχε πολλά χρέη η ομάδα με ένα ακριβό ρόστερ που δεν συμβάδιζε με τα χρέη που είχε τότε».

«Πάντοτε ο μοναδικός μου στόχος ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα. Για πολλούς λόγους αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Είχα την ευτυχή συγκυρία να γνωρίσω τον κύριο Μπαλντίνι, έναν πολύ υψηλού επιπέδου σύμβουλο, που με βοήθησε να γνωρίσω τον κύριο Μπενίτεθ, τον κύριο Κορόνα και φυσικά τον κύριο Κοτσόλη. Μέχρι στιγμής άκουγα τις συμβουλές των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών, και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί».

«Βασικό στοιχείο για να κερδίσεις το πρωτάθλημα είναι να είναι ενωμένοι οι οπαδοί. Χθες είχα συνάντηση με τη Θύρα 13, που ήταν εποικοδομητική. Αν εκτιμάτε ότι άργησα να το κάνω, ίσως να έχετε δίκιο, έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα».

«Εγώ ζήτησα από τον κύριο Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει, δεν είχα καμία εισήγηση για κάτι τέτοιο. Όλες οι εισηγήσεις ήταν να μείνει, εγώ είχα ανησυχία ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι αυτοσκοπός του Παναθηναϊκού και άλλαξα τον προπονητή. Θα παίρναμε τον Πάολο Σόουζα, όμως είχε επιφυλάξεις με κάποιους παίκτες, τον Αράο και καναδυό ακόμα. Τυχαία μιλώντας με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ, ότι είναι λίγο περίεργος αλλά για δύο χρόνια θα είναι μια χαρά. Δυστυχώς μετά από λίγους μήνες ξέφυγε το πράγμα. Αν θα έπαιρνα ξανά την ίδια απόφαση, όχι, αλλά είναι αυτοσκοπός το πρωτάθλημα και πήρα μία απόφαση που θεωρούσα ότι θα μας βοηθούσε να το κατακτήσουμε».

Για τον Γιάννη Παπαδημητρίου δήλωσε: «υπήρχε μία έντονη αντιπάθεια στο πρόσωπό του, όμως είναι άδικο αυτό που λέγεται. Οι περισσότερες μεταγραφές του πέτυχαν. Έκανα λάθη προσωπικά».

Απαντώντας σε ερώτηση για το πρωτάθλημα του 2022-23, είπε: «Φτάσαμε στο σημείο να χρειάζεται να κερδίζουμε τον Ολυμπιακό για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν πιστεύει στο fair play, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μας έδωσαν μόνο μία μέρα παράταση. Υπήρχε κανονισμός ότι η Super League ήταν υποχρεωμένη να δώσει περισσότερες ημέρες, είχα πει στον κύριο Γιοβάνοβιτς ότι θα προσπαθούσαμε να προσκομίσουμε πιστοποιητικά ότι έχουμε κόβιντ και να πάρουμε κι άλλη μέρα. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Γιοβάνοβιτς, αλλά μου είπε ότι τα παιδιά είναι έτοιμα να παίξουν και δεν θέλουμε να πάει το ματς Τετάρτη. Παρακάλεσα τον κύριο Μπουτσικάρη και του είπα να μιλήσει στον κύριο Γιοβάνοβιτς και να του πει ότι θα είχε και ποινική ευθύνη αν κάποιος παίκτης αρρώσταινε, όμως δεν άλλαζε γνώμη. Υπήρξαν κακές διαιτησίες, αν δεν είχαν υπάρξει ενδεχομένως να είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα».

«Δεν μου αρέσει ο όρος απόλυση» επισήμανε για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. «Αποχώρησε, οι προπονητές έχουν αποζημιώσεις και πληρώθηκε. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ότι ήταν ο καλύτερος μέχρι τότε είναι γεγονός. Ο ίδιος έχει πει ότι μετά από κάποια χρόνια έρχεται μία στιγμή που ένας προπονητής δεν μπορεί να εμπνεύσει μία ομάδα. Την κάτω βόλτα την πήραμε όταν ήμασταν 10 βαθμούς μπροστά και πήγαμε στην Κύπρο σε μία διακοπή, ενώ όλοι οι άλλοι έκαναν σκληρές προπονήσεις και εμείς πήγαμε σε ένα εξάστερο ξενοδοχείο. Από εκείνο το σημείο και μετά κάναμε το ένα κακό αποτέλεσμα μετά το άλλο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όταν ξεκίνησε το επόμενο πρωτάθλημα, χάσαμε όλα τα ντέρμπι, είχαμε πολλές αποτυχίες και ήταν σαφές ότι είχε χαθεί η μαγεία και η δύναμη της ομάδας. Αν στραβώσει το κλίμα είναι δύσκολο να γυρίσει σε μία ομάδα. Πήρα το ρίσκο να αλλάξω προπονητή γιατί αυτό είναι πάντα σοκ σε μία ομάδα. Δυστυχώς δεν ήταν καλές επιλογές αυτές που έκανα, γιατί και τον Τερίμ εγώ τον πήρα, ο Παπαδημητρίου δεν είχε καμία σχέση με αυτή την πρόσληψη. Αν ήξερα τα αποτελέσματα δεν θα είχα ζητήσει από τον κύριο Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει».

«Τον Μαντσίνι τον πήρα εγώ και μάλιστα κάπως κρυφά, δικτατορικά και τον επέβαλλα στην ομάδα. Στο θέμα των παικτών ο Γιοβάνοβιτς ήταν επιφυλακτικός και δεν ήθελε να ξοδέψει χρήματα. Όλες οι αποφάσεις θα έχουν τουλάχιστον την έγκριση του κ. Μπενίτεθ. Δεν υπήρχε ο Μπενίτεθ όταν αποκτήθηκε ο Τεττέη».

«Κάθε ομάδα χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορώ να πω πόσο. Τον Ιανουάριο θα ενισχύσουμε την ομάδα εκεί που θα εισηγηθεί ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Νομίζω ότι από ότι μου είπε ο κ. Μπενίτεθ ένα από τα θέματα είναι πως οι παίκτες έχουν γυμναστεί πολύ, αλλά με λάθος τρόπο. Ο κ. Μπενίτεθ έχει έναν καταπληκτικό γυμναστή, ασχολούμαι με θέματα υγείας, με έχει εντυπωσιάσει. Η προπόνηση που έγινε το καλοκαίρι είχε πολλή δύναμη, αλλά όχι ταχύτητα και ανοίγματα. Τον Μάιο του 2027 ολοκληρώνεται το νέο μας γήπεδο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ακρόπολη. Μέχρι τότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Στον αθλητισμό όμως ποτέ δεν είσαι μόνος» δεσμεύτηκε ο κ. Αλαφούζος.

Για την οικονομική διαχείριση:

«Το πρώτο πράγμα που μου είπε ο κύριος Μπαλντίνι είναι ότι κάναμε ένα λάθος. Μου είπε πως πρέπει έχουμε έναν κορμό με Έλληνες παίκτες, αν πάρεις ξένους συνήθως αυτοί έρχονται για τα χρήματα και είναι πολύ δύσκολο να τους πουλήσεις μετά. Έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν, έχουμε πληρώσει πολλά χρήματα και δεν έχουμε πάρει αποτελέσματα. Η στρατηγική μας είναι ελληνικός κορμός με ορισμένες εξαιρετικές μεταγραφές ξένων».



Η συνέντευξη Τύπου χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες:

Αναδιοργάνωση ποδοσφαιρικού τμήματος Οικονομική διαχείριση Στόχοι Νέο γήπεδο, εγκαταστάσεις, Aκαδημία Παρασκήνιο και διοίκηση ελληνικού ποδοσφαίρου + Ελεύθερη ερώτηση

Στο ντιμπέιτ συμμετέχουν συνολικά έξι αθλητικά ΜΜΕ. Αναλυτικά:

ATΗLETIKO – Μιχάλης Τσώχος

ERA ΣΠΟΡ – Σήφης Βοτζάκης

SDNA – Βασίλης Παπαθεοδώρου

SPORT24 – Παντελής Βλαχόπουλος

SPORT-FM – Βάιος Τσούτσικας

GAZZETA – Δημήτρης Κωνσταντινίδης



