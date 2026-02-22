Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Πανηγύρισε με ελληνική σημαία για τον Μπάλντοκ τον υποβιβασμό της Γουένσντεϊ

Οι «λεπίδες» της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ επικράτησαν 2-1 της συμπολίτισσας, Γουένσντεϊ και την έριξαν κατηγορία από Φλεβάρη μήνα, με αποτέλεσμα να καταγραφεί ο ταχύτερος υποβιβασμός στην ιστορία της EFL!

Οι θριαμβευτές – που μάλιστα αγωνίζονταν σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο – αφιέρωσαν τη νίκη στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Το έκαναν παίρνοντας μια ελληνική σημαία στον αγωνιστικό χώρο, με τον αριθμό 2 που φορούσε ο Έλληνας μπακ και τον χαρακτηρισμό «starman».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.