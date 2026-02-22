Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον ΟΦΗ, στο Παγκρήτιο στάδιο, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να επιλέγει τους «πράσινους» οι οποίοι θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα της ομάδας του στην αναμέτρηση απέναντι στους Τσέχους.

Πραγματοποιώντας έξι αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ματς κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν και διατηρώντας στην 11άδα τους Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κυριακόπουλο και Τετέι.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί κασι πάλι με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Γεντβάι, Ίνγκασον και Ερνάντεθ τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Σιώπης και Κοντούρης θα κινούνται στον άξονα. Με τους Παντελίδη και Αντίνο να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.