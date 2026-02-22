Παναθηναϊκος: Στιγμές από την άφιξη των Κυπελλούχων Ελλάδας

Ηράκλειο τέλος για τον κυπελλούχο Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς η αποστολή της ομάδας αφίχθη στην Αθήνα το πρωί της Κυριακής (22/02).

Οι παίκτες και το προπονητικό σταφ του “τριφυλλιού” επέστρεψαν στη βάση τους, όπου και θα αρχίσουν την προετοιμασία για το επερχόμενο παιχνίδι με την Παρί (26/02, 21:15) για τη EuroLeague.

