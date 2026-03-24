Η EuroLeague αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική δυναμική, σύμφωνα με νέα έκθεση αποτίμησης της JB Capital, η οποία παρουσιάστηκε στη διοίκηση της λίγκας και στις ομάδες-μετόχους. Η συνολική αξία της διοργάνωσης μαζί με τις ομάδες που διαθέτουν άδεια συμμετοχής εκτιμάται πλέον ότι ξεπερνά τα 3,2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ειδικότερα, η ίδια η λίγκα αποτιμάται στα 1,41 δισ. ευρώ για τη σεζόν 2025-26, ενώ με βάση τις προβλέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα της επόμενης χρονιάς (2026-27), η αξία της εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 1,64 δισ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται σε ισχυρά οικονομικά δεδομένα, καθώς η διοργάνωση προβλέπει σταθερή αύξηση εσόδων και κερδοφορίας (EBITDA) με ρυθμό άνω του 10% ετησίως για την περίοδο από τη σεζόν 2022-23 έως και το 2034-35.

Σε επίπεδο συλλόγων, η συνολική αποτίμηση των ομάδων με άδεια συμμετοχής αγγίζει περίπου τα 1,8 δισ. ευρώ. Η αξία κάθε ομάδας υπολογίστηκε με βάση τα έσοδά της, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από πάνω από 60 εκατ. ευρώ έως και περισσότερα από 320 εκατ. ευρώ, κάτι που αποτυπώνει την αυξανόμενη εμπορική ισχύ αλλά και την ανταγωνιστικότητα των συλλόγων της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης μέσω της αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας. Η έκθεση επισημαίνει ότι η μετάβαση από το υφιστάμενο δεκαετές σύστημα αδειοδότησης σε ένα μόνιμο μοντέλο «franchise» θα μπορούσε να αυξήσει τη συνολική αξία της λίγκας και των ομάδων έως και κατά 25%. Μάλιστα, μια πιθανή διεύρυνση του αριθμού των ομάδων με καθεστώς franchise εκτιμάται ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη μακροπρόθεσμη αξία της διοργάνωσης.

Εφόσον υλοποιηθεί επιτυχώς το επιχειρηματικό πλάνο και προχωρήσει η μετάβαση στο νέο μοντέλο, η συνολική αποτίμηση της EuroLeague και των ομάδων της θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 4,3 δισ. ευρώ ήδη από τη σεζόν 2026-27, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πιο δυναμικά προϊόντα στο παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητικό περιβάλλον.

