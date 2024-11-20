Σε πελάγη ευτυχίας το ζεύγος ΜακΚίσικ: Έκαναν gender reveal πάρτι και έμαθαν το φύλο του μωρού

Στιγμές χαράς βιώνει τους τελευταίους μήνες η οικογένεια ΜακΚίσικ, με τον Σακίλ και την Μπέριλ, να περιμένουν τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους!

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού μαζί με τη σύντροφός του, διοργάνωσαν ένα gender reveal πάρτι, στο οποίο και κάλεσαν φίλους και κοντινά τους πρόσωπα για να αποκαλύψουν το φύλο του μωρού!

Την εν λόγω τρυφερή στιγμή μοιράστηκε στα social media η Μπέριλ ΜακΚίσικ, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως το ζεύγος περιμένει σε λίγους μήνες την έλευση της κόρης τους!

«Ανυπομονώ να σε γνωρίσω κοριτσάκι μου», ήταν το μήνυμα της συζύγου του 34χρονου άσου των «ερυθρόλευκων»!

