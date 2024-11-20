Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε πελάγη ευτυχίας το ζεύγος ΜακΚίσικ: Έκαναν gender reveal πάρτι και έμαθαν το φύλο του μωρού

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού μαζί με τη σύντροφός του, διοργάνωσαν ένα gender reveal πάρτι για να αποκαλύψουν το φύλο του μωρού τους

Ζεύγος ΜακΚίσικ

Στιγμές χαράς βιώνει τους τελευταίους μήνες η οικογένεια ΜακΚίσικ, με τον Σακίλ και την Μπέριλ, να περιμένουν τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους!

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού μαζί με τη σύντροφός του, διοργάνωσαν ένα gender reveal πάρτι, στο οποίο και κάλεσαν φίλους και κοντινά τους πρόσωπα για να αποκαλύψουν το φύλο του μωρού!

Την εν λόγω τρυφερή στιγμή μοιράστηκε στα social media η Μπέριλ ΜακΚίσικ, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως το ζεύγος περιμένει σε λίγους μήνες την έλευση της κόρης τους!

«Ανυπομονώ να σε γνωρίσω κοριτσάκι μου», ήταν το μήνυμα της συζύγου του 34χρονου άσου των «ερυθρόλευκων»!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ μωρό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark