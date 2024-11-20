Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Αταμάν και 4 παίκτες στο Κάουνας

Την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τη Ζάλγκιρις την Παρασκευή (22/11, 20:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.



Αύριο, το πρωί της Πέμπτης (21/11, 11:00), η αποστολή των «πράσινων» θα αναχωρήσει από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό τη Λιθουανία και το Κάουνας , έχοντας στο πλευρό τους και περίπου 150 φιλάθλους του συλλόγου που θα ταξιδέψουν μαζί με το τσάρτερ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα ταξιδέψουν με αρκετές απουσίες, καθώς, πέραν του, που πήρε ειδική άδεια για να βρεθεί στον πάγκο της εθνικής Τουρκίας για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, θα απουσιάσει και ογια τον ίδιο ακριβώς λόγο.Παράλληλα, στις επιλογές τουγια τα παιχνίδια της Εθνικής μας ομάδας με τη Μεγάλη Βρετανία συμπεριλήφθηκε ο, ενώ, νοκ άουτ τέθηκαν με προβλήματα τραυματισμών οικαι

