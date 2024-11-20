Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς Αταμάν και 4 παίκτες στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους ενόψει της αναμέτρησης με τη Ζάλγκιρις (22/11). Χωρίς Αταμάν και τέσσερις παίκτες οι «πράσινοι» στο Κάουνας

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Αταμάν και 4 παίκτες στο Κάουνας

Την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τη Ζάλγκιρις την Παρασκευή (22/11, 20:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Αύριο, το πρωί της Πέμπτης (21/11, 11:00), η αποστολή των «πράσινων» θα αναχωρήσει από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό τη Λιθουανία και το Κάουνας , έχοντας στο πλευρό τους και περίπου 150 φιλάθλους του συλλόγου που θα ταξιδέψουν μαζί με το τσάρτερ.



Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα ταξιδέψουν με αρκετές απουσίες, καθώς, πέραν του Εργκίν Αταμάν, που πήρε ειδική άδεια για να βρεθεί στον πάγκο της εθνικής Τουρκίας για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, θα απουσιάσει και ο Τσέντι Οσμάν για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Παράλληλα, στις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια της Εθνικής μας ομάδας με τη Μεγάλη Βρετανία συμπεριλήφθηκε ο Δημήτρης Μωραΐτης, ενώ, νοκ άουτ τέθηκαν με προβλήματα τραυματισμών οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Μάριους Γκριγκόνις.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark