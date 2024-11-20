FIFA Ranking: «Ανέβηκε» τέσσερις θέσεις η Εθνική - 39η στην κατάταξη

Τέσσερις θέσεις στην ειδική βαθμολογία της FIFA κέρδισε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, μετά την εξαιρετική πορεία που είχε στους ομίλους του Nations League.

Η Εθνική, από την 43η θέση που βρισκόταν «ανέβηκε» στην 39η θέση, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική της μεταμόρφωση μετά την πρόσληψη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

❗️UPDATE after 🇷🇴 got a 3-0 win over 🇽🇰



Biggest improvement in🆕 Nov 2024 FIFA ranking (UEFA teams only):



+7 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO 🆙 51 to 44

+5 🇷🇴 ROU 🆙 43 to 38

+5 🇳🇴 NOR 🆙 48 to 43

+5 🇮🇱 ISR 🆙 81 to 76

+3 🇬🇷 GRE🆙 42 to 39

+3 🇨🇿 CZE 🆙 45 to 42

+3 🇮🇪 IRL 🆙 63 to 60 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 20, 2024

Πηγή: skai.gr

