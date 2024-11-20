Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

FIFA Ranking: «Ανέβηκε» τέσσερις θέσεις η Εθνική - 39η στην κατάταξη

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εξαργύρωσε τις εξαιρετικές της εμφανίσεις στους ομίλους του Nations League

Εθνική ομάδα

Τέσσερις θέσεις στην ειδική βαθμολογία της FIFA κέρδισε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, μετά την εξαιρετική πορεία που είχε στους ομίλους του Nations League.

Η Εθνική, από την 43η θέση που βρισκόταν «ανέβηκε» στην 39η θέση, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική της μεταμόρφωση μετά την πρόσληψη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ελλάδας ποδόσφαιρο FIFA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark