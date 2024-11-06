Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν διανύει και το καλύτερο διάστημα τον τελευταίο καιρό, καθώς στα δύο τελευταία παιχνίδια που έδωσε, με την Μπαρτσελόνα για το πρωτάθλημα και τη Μίλαν για το Champions League, ηττήθηκε με κάτω τα χέρια.

Συγκεκριμένα, δέχθηκε συνολικά στην έδρα της 7 γκολ! Κάτι το οποίο έσπευσε να σχολιάσει το Σαν Μαρίνο, το οποίο είχε ανάλογη απόδοση με αυτήν της «Βασίλισσας» στα τελευταία του παιχνίδια.

Με ένα ποστ στο X, βρήκε ένα ευφάνταστο τρόπο να πικάρει τους «μερένχες» για τις ήττες, τονίζοντας πως οι δύο ομάδες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και πρέπει να παίξουν ένα φιλικό. Άλλωστε το Σαν Μαρίνο έχει πάρει τα... πάνω του, καθώς τον περασμένο Σεπτέμρβιο νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε επίσημο αγώνα της UEFA.

«Γεια σου Ρεάλ. Παρατηρήσαμε ότι δεχθήκατε επτά γκολ στο Μπερναμπέου στα δύο τελευταία παιχνίδια σας, αριθμός παρόμοιος με το Σαν Μαρίνο σε κάθε παιχνίδι, οπότε θα θέλαμε να παίξουμε ένα φιλικό, καθώς πιστεύουμε ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Σκεφτείτε το και θα το λύσουμε. Χαιρετισμοί» έγραψαν συγκεκριμένα οι άνθρωποι του Σαν Μαρίνο στα social.

Hola, @realmadrid. Observamos que se comieron 7 goles en el Bernabeú en sus últimos dos partidos, una cifra similar a la que tiene San Marino en cada encuentro, así que nos gustaría hacer un amistoso ya que creemos que tenemos niveles parecidos. Pensalo y arreglamos. Un abrazo. — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) November 5, 2024

