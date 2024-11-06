H bwin Yποστηρικτής του GWomen Summit 2024

Ο γυναικείος αθλητισμός έχει φωνή και ακούγεται μέσα από το GWomen Summit 2024, του οποίου περήφανος Υποστηρικτής αποτελεί η bwin! Το ραντεβού δόθηκε για τις 11 Νοεμβρίου και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εκεί για τρίτη στη σειρά χρονιά, ο γυναικείος αθλητισμός έρχεται σε πρώτο πλάνο.

Ένα επιτυχημένο πρότζεκτ, με απήχηση στο κοινό, αποδοχή από τον κόσμο, ένα ασφαλές, καθαρό περιβάλλον στο οποίο όλες οι αθλήτριες, αλλά και οι γυναίκες που είναι μέσα ή κοντά στον αθλητισμό, βρίσκουν τον χώρο να ακουστεί η φωνή τους, η δουλειά τους, η πραγματικότητα τους. Το Gazzetta Women έβαλε τα θεμέλια και το GWomen Summit 2024 έρχεται να αποτυπώσει τη δύναμη του γυναικείου αθλητισμού.

Η bwin δίνει στον γυναικείο αθλητισμό την προσοχή που του αξίζει σε όλο του το φάσμα και το GWomen Summit 2024 συνάδει απόλυτα με τις αξίες και τις αρχές του αθλητισμού που πρεσβεύει. Άλλωστε, είναι πολλά τα παραδείγματα αθλητριών που με την υποστήριξη και τη σύμπλευση τους με την bwin σταμάτησαν να παλεύουν υπό αντίξοες συνθήκες και πλέον μπορούν να κάνουν πρωταθλητισμό έχοντας τα εφόδια, για να πρωταγωνιστούν.

Τo βραβευμένο brand στηρίζει τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα μέσω των χορηγικών προγραμμάτων αλλά και των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζει. Το Τeam future, στηρίζει τους αθλητές, τους προσφέρει όλα εκείνα τα εφόδια που απαιτούνται για να ανεβάσουν κι άλλον τον πήχη και να κατακτήσουν τα όνειρα τους.

Οι αθλητικές δράσεις της bwin πολύπλευρες και ανάμεσα σε αυτές είναι τα Sports Events. Το βραβευμένο brand στηρίζει έξι αθλητικά events σε όλη την Ελλάδα ενισχύοντας τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τη σημαντικότητα της άσκησης στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Παράλληλα, ως Μεγάλος Χορηγός του Ολυμπιακού, αλλά και της Euroleague έχει ως στόχο την προώθηση του Μπάσκετ εντός κι εκτός Ελλάδας. Η bwin μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προχωρά στην ανακατασκευή γηπέδων σε όλη την επικράτεια με στόχο την ίση πρόσβαση όλων των παιδιών σε αθλητικές εγκαταστάσεις ασφαλείς και λειτουργικές!

Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία

Ελληνίδες και ξένες πρωταθλήτριες, εμβληματικές μορφές του γυναικείου αθλητισμού και γυναίκες που είναι κοντά ή μέσα στον αθλητισμό, η καθεμία από το δικό της πεδίο δράσης, συνομιλούν, καταθέτουν την πραγματικότητά τους, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και όλες μαζί έχουν στόχο να εμπνεύσουν και να ενισχύσουν με τη δική τους υπόσταση τον χώρο του γυναικείου αθλητισμού για ένα καλύτερο αύριο.

Το Gazzetta και το Gazzetta Women θα καλωσορίσουν στη σκηνή γυναίκες που θα καταθέσουν τη δική τους ιστορία, με στόχο να εμπνεύσουν και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον. Την bwin εκπροσωπούν δύο σπουδαίες αθλήτριες, η Δώρα Γκουντούρα και η Άννα Ντουντουνάκη, μέλη του χορηγικού προγράμματος Team Future αλλά και η διευθύντρια εταιρικής επικοινωνίας του βραβευμένου brand, Ιωάννα Μπερίου.

Με πυλώνες την ενδυνάμωση, την ισότητα και την έμπνευση, το GWomen Sports Summit αποτελεί μία πολύτιμη πρωτοβουλία που ενισχύει τις γυναίκες και καλλιεργεί το όραμα για ένα ίσο μέλλον στον αθλητισμό. Η bwin θα βρίσκεται εκεί, ώστε να βοηθήσει στην επίτευξη ενός κοινού στόχου, η φωνή του γυναικείου αθλητισμού να γίνει ακόμα πιο δυνατή.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.