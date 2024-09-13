Σαν δώρο Θεού στον Παναθηναϊκό

Πριν από μερικές ημέρες, κάποια αστεία δημοσιεύματα έκαναν λόγω περί αποχώρησης του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ από τον Παναθηναϊκό, λόγω της άφιξης του Τσεντί Οσμάν.

Εννοείται πως κάτι τέτοιο δεν υφίσταται και δεν έχει καμία λογική.

Ωστόσο, επειδή υπάρχουν και κακοπροαίρετοι εκεί έξω, ας αναλογιστούμε κάποια πραγματάκια.

Πηγή: skai.gr

