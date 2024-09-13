Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη στο Instagram με emoji υπογραφής και την ατάκα «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελεύθερο από μια καρδιά που ξέρει τι αξίζει. Συνεχίζω να δουλεύω σταθερά και δυνατά», όλα δείχνουν πως ο Ροντινέι είναι έτοιμος να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τον «Κόκκινο Πρωταθλητή», στην πατρίδα του αναφέρθηκε ότι από Δευτέρα πρόκειται να έρθει στην Αθήνα ο ατζέντης του 32χρονου Βραζιλιάνου δεξιού μπακ για τις τελικές συζητήσεις ανανέωσης του συμβολαίου του, που λήγει το προσεχές καλοκαίρι. Άλλωστε κάτι τέτοιο αποτελεί επιθυμία της ομάδας αλλά και του ποδοσφαιριστή, ενώ… προσυπογράφει και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός υπολογίζει πολύ στον Ροντινέι, τόσο αγωνιστικά όσο και ως προσωπικότητα.

Υπενθυμίζεται πως ο Ροντινέι αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και έκτοτε έχει πάρει… σπίτι του τη φανέλα του δεξιού μπακ. Μετρά ήδη 75 συμμετοχές, 4 γκολ και 10 ασίστ, ενώ έχει γίνει αρχηγός του Ολυμπιακού και ο ίδιος έχει λατρέψει τους φιλάθλους του και την Ελλάδα.

