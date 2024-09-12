Ο Κουλιεράκης πέρασε από… ανάκριση στην Βόλφσμπουργκ

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφικές κινήσεις που πραγματοποίησε η Βόλφσμπουργκ, στο καλοκαιρινό μεταγραφικό «παζάρι».

Οι «λύκοι» κατέθεσαν κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για να κάνουν δικό τους τον 20χρονο διεθνή αμυντικό.Οι Γερμανοί δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο ο Κουλιεράκης πέρασε από… ανάκριση απαντώντας σε όλα τα διλλήματα στα οποία του έθεσαν.

Μερικές από τις απαντήσεις του, ήταν ότι πρώτος στόχος του είναι η ομάδα να διατηρεί πάντα το «0» στην άμυνα, ενώ το γκολ με μακρινό σουτ είναι πάντα καλύτερο από μία κεφαλιά.

Τέλος έκανε μία ειδική αναφορά στο Champions League, αναφέροντας το πόσο πολύ θέλει να αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

