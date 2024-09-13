Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Σε ρυθμούς... Τούμπας κινούνται άπαντες στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Κυριακή (15/9) τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, εκεί όπου θέλουν να βγάλουν αντίδραση και να πάρουν μια σημαντική νίκη, κυρίως ψυχολογίας ενόψει της δύσκολης συνέχειας, καθώς ακολουθούν δυο ντέρμπι στα επόμενα τρία ματς.



Το προπονητικό κέντρο στο Κορωπί έχει γεμίσει ξανά, αφού όλοι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές έχουν επιστρέψει και ο Ντιέγκο Αλόνσο, καταστρώνει με γεμάτο... μπλοκάκι τα πλάνα του για το ντέρμπι κόντρα στον πρωταθλητή Ελλάδας.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και ενδέχεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα. Ο Ντραγκόφσκι θα είναι στην εστία, ενώ πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Βαγιαννίδη στο δεξί άκρο της άμυνας. Γεντβάι και Ίνγκασον θα είναι τα δυο στόπερ με τον Μλαντένοβιτς στα αριστερά.

Στο κέντρο ενδέχεται να υπάρξουν ανακατατάξεις με τον Αράο να έχει, όπως όλα δείχνουν παρτενέρ τον Μαξίμοβιτς, ενώ στον άξονα θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας.

Στην επίθεση δεν θα υπάρξουν αλλαγές, αφού ο Τετέ θα είναι δεξιά, ο Πελίστρι αριστερά και ο Ιωαννίδης στην κορυφή.

