Η στιγμή που ο Σαλάχ μπερδεύεται με την 6η αλλαγή της Λίβερπουλ και το λέει στον διαιτητή

Ο Μο Σαλάχ φοβήθηκε για πιθανή τιμωρία της Λίβερπουλ με τη μεγάλη γκάφα που πίστευε ότι κάνει η ομάδα του απέναντι στη Σαουθάμπτον

Ο Σαλάχ είδε από τον πάγκο της ομάδας του να σηκώνεται ο Κουάνσα και να περνάει στη θέση του Άρνολντ, αλλά φοβήθηκε πως συνέβη κάτι πρωτοφανές και η Λίβερπουλ κινδύνευε με τιμωρία!

Επρόκειτο για την 6η αλλαγή των «κόκκινων» στο ματς με τη Σαουθάμπτον και ο «Φαραώ» τρόμαξε και αμέσως πήγε στον ρέφερι να τον ενημερώσει γι’ αυτό που συνέβαινε.

Ευτυχώς για τον Αιγύπτιο και τους πρωτοπόρους της Premier, ο διαιτητής τού θύμισε πως από τη στιγμή που ο Μπέντναρεκ είχε αποχωρήσει λόγω χτυπήματος στο κεφάλι, υπήρξε η δυνατότητα για μια εξτρά αλλαγή.

Πηγή: sport-fm.gr

