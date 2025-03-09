Ο Σαλάχ είδε από τον πάγκο της ομάδας του να σηκώνεται ο Κουάνσα και να περνάει στη θέση του Άρνολντ, αλλά φοβήθηκε πως συνέβη κάτι πρωτοφανές και η Λίβερπουλ κινδύνευε με τιμωρία!

Επρόκειτο για την 6η αλλαγή των «κόκκινων» στο ματς με τη Σαουθάμπτον και ο «Φαραώ» τρόμαξε και αμέσως πήγε στον ρέφερι να τον ενημερώσει γι’ αυτό που συνέβαινε.

Ευτυχώς για τον Αιγύπτιο και τους πρωτοπόρους της Premier, ο διαιτητής τού θύμισε πως από τη στιγμή που ο Μπέντναρεκ είχε αποχωρήσει λόγω χτυπήματος στο κεφάλι, υπήρξε η δυνατότητα για μια εξτρά αλλαγή.

