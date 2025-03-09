Ξεπέρασε το εμπόδιο του Κολοσσού με σούπερ Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός!

Η ομάδα της Ρόδου έδειξε καλό αγωνιστικό πρόσωπο και ήταν ανταγωνιστικός για τρεις περιόδους, με τους «ερυθρόλευκους» να «πατούν το γκάζι» στο τέταρτο δεκάλεπτο και τελικά να πανηγυρίζουν την άνετη νίκη με 95-76!

Έτσι, ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 18-2 στην Stoiximan GBL, κάνοντας μια καλή προπόνηση ενόψει του ερχόμενου μεγάλου ντέρμπι του με τον Παναθηναϊκό (14/3, 21:15) για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Από την άλλη, ο Κολοσσός έπεσε στο 5-15, συνεχίζοντας να συγκατοικεί στον πάτο της βαθμολογίας με το Μαρούσι.

Μεγάλο κέρδος για τους νικητές η επιβλητική εμφάνιση του Ντόρσεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 29 πόντους (4/6 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 6/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα, παίρνοντας σημαντικές βοήθειες από Βεζένκοφ (11π, 5 ριμπ), Φαλ (9π, 4 ριμπ) και Λαρεντζάκη (9π, 3 ασίστ). Από την άλλη, για τον Κολοσσό ξεχώρισαν Περάντες (18π), Γκάουντλοκ (14π) και Λίποβι (13π).

Ιδιαίτερη η αποψινή αναμέτρηση για τον προπονητή των Πειραιωτών, Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος έφτασε τις 169 νίκες με τον Ολυμπιακό σε επίπεδο πρωταθλήματος και ξεπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη για να γίνει ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του συλλόγου!

Το ματς:

Με Γουίλιαμς-Γκος, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος πριν από την έναρξη του αγώνα βραβεύτηκε από τους προέδρους του Ολυμπιακού ως ο πολυνίκης προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μην έχει στη διάθεσή του Φουρνιέ, Γουόκαπ, Λι, Μένσα, Ράιτ και Έβανς. Από την άλλη, ο Χαβιέ Καράσκο επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Περάντες, Γκάουντλοκ, Λίποβι, Γκαλβανίνι και ΜακΓκλίν.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ντόρσεϊ να βάζει το πρώτο καλάθι και με τον Περάντες να ισοφαρίζει σε 3-3 με τρίποντό του, ενώ ο Βεζένκοφ απάντησε άμεσα, με τον Λίποβι να πετυχαίνει 4 σερί δικούς του πόντους, για το πρώτο προβάδισμα του Κολοσσού (6-7)! Ο «ζεστός» στο ξεκίνημα Ντόρσεϊ σκόραρε με τρίποντο για το 9-7, ο Λίποβι έδωσε εντυπωσιακή ασίστ στον Γκάουντλοκ, όντας πεσμένος στο παρκέ, ενώ ο Παπανικολάου με δύο συνεχόμενα τρίποντά του έβαλε τον Ολυμπιακό στο +7 (18-11). Ο Γκούντγουϊν κάρφωσε για το 18-13 και ο Γκάουντλοκ έβαλε στον Κολοσσό στο – 3 (18-15), ενώ ο Ντόρσεϊ διαμόρφωσε το 20-15, κλείνοντας την πρώτη περίοδο έχοντας 9 πόντους, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Περάντες να ευστοχεί σε όμορφο εκτός ισορροπίας σουτ, μειώνοντα σε 20-17, ενώ ο Βιλντόσα με συνεχόμενους πόντους του έκανε το 24-19. Ο Περάντες έφτασε τους 7, διαμορφώνοντας το 24-21, ενώ στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έμειναν για σχεδόν 3 αγωνιστικά λεπτά, με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει για πρώτη φορά με +8 (29-21), χάρη σε τρίποντο του Λαρεντζάκη! Ο Γκάουντλοκ έδωσε τη λύση στην επίθεση του Κολοσσού και ο Γκαλβανίνι διαμόρφωσε το 29-26, Πίτερς και Μήτρου-Λονγκ σκόραραν για τρεις, βάζοντας τους «ερυθρόλευκους» για πρώτη φορά στο +9 (37-28). Ο Μιλουτίνοφ έβαλε το πρώτο του καλάθι για το 41-32, ωστόσο, ο Κολοσσός συνέχισε να παρουσιάζει καλό αγωνιστικό πρόσωπο, μειώνοντας στο 43-38 του πρώτου ημιχρόνου, χάρη σε τρίποντα από Λίποβι και Γκάουντλοκ!

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ο Γκος έβαλε το πρώτο του καλάθι για το 45-38, με τον Περάντες να απαντά και με τον Λίποβι να φτάνει με τρίποντο τους 10 πόντους, μειώνοντας στο καλάθι (47-45). Ο θετικότατος Ντόρσεϊ με καλάθι-φάουλ και τρίποντό του, έφτασε τους 15, δίνοντας στον Ολυμπιακό το πρώτο διψήφιο προβάδισμά του (55-45), όμως ο Κολοσσός είχε ξανά απάντηση, μειώνοντας σε 57-53, με τον Περάντες να φτάνει τους 15 και με τον Γκάουντλοκ τους 14. Ο Ολυμπιακός απάντησε με σερί 6-0, περνώντας για πρώτη φορά μπροστά με +11 (64-53), ενώ ο Κολοβέρος με τρίποντο και ο Γκούντγουϊν μείωσαν σε 64-58, πριν οι «ερυθρόλευκοι» κλείσουν την τρίτη περίοδο όντας στο +10 (68-58).

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 68-58, 95-76

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.