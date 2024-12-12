Ο Κώστας Τσιμίκας είχε αποπειραθεί να μιμηθεί τους Τζον Τέρι και Φιλ Τζόουνς, όταν σε αναμέτρηση της Λίβερπουλ είχε προσπαθήσει να μπλοκάρει σουτ αντιπάλου, πέφτοντας στην πορεία της μπάλας με το κεφάλι.

«Δείτε τον, δεν βλέπει καν την μπάλα και απλά βουτάει» είπε ο Κέλεχερ παρακολουθώντας ξανά το στιγμιότυπο με τους Σαλάχ και Έλιοτ, με τον Αιγύπτιο της παρέας να λέει: «Εμείς γελούσαμε, αλλά ο κόουτς μάς το είχε δείξει σε βίντεο μια μέρα. Αυτό που έκανε ο Τσιμίκας δεν το κάνουν πολλοί…» σχολίασε ο «Φαραώ».

🛬 Tsimikas Airlines, how can I help you?



The Greek's way of defending is impressive 😂⚽️🛡️pic.twitter.com/P3dIBRpRKm — BeSoccer (@besoccer_com) December 12, 2024

