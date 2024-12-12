Λογαριασμός
Σαλάχ: «Γελούσαμε, αλλά αυτό που έκανε ο Τσιμίκας δεν το κάνουν πολλοί…» - Δείτε βίντεο

Ο Μο Σαλάχ εξήρε το πνεύμα «πολεμιστή» του Κώστα Τσιμίκα, τον οποίο παρουσίασε και ως παράδειγμα ο Άρνε Σλοτ προς τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ

Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας είχε αποπειραθεί να μιμηθεί τους Τζον Τέρι και Φιλ Τζόουνς, όταν σε αναμέτρηση της Λίβερπουλ είχε προσπαθήσει να μπλοκάρει σουτ αντιπάλου, πέφτοντας στην πορεία της μπάλας με το κεφάλι.

«Δείτε τον, δεν βλέπει καν την μπάλα και απλά βουτάει» είπε ο Κέλεχερ παρακολουθώντας ξανά το στιγμιότυπο με τους Σαλάχ και Έλιοτ, με τον Αιγύπτιο της παρέας να λέει: «Εμείς γελούσαμε, αλλά ο κόουτς μάς το είχε δείξει σε βίντεο μια μέρα. Αυτό που έκανε ο Τσιμίκας δεν το κάνουν πολλοί…» σχολίασε ο «Φαραώ».

