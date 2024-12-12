Λογαριασμός
Η UEFA αποθέωσε Τζούριτσιτς για το γκολ-όνειρο κόντρα στην Τζουργκάρντεν

«Απλά καταπληκτικό», χαρακτήρισε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media η UEFA το πανέμορφο τέρμα του Φίλιπ Τζούριτσιτς

Τζούριτσιτς

Την… αποθέωση από την UEFA γνώρισε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, για το πανέμορφο τέρμα που σημείωσε στην ήττα του Παναθηναϊκού με 2-1 από την Τζουργκάρντεν, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν στη Στοκχόλμη χάρη στο φανταστικό γυριστό σουτ του Σέρβου άσου στο 16ο λεπτό, με τους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να το μνημονεύουν σήμερα, μέσω ανάρτησης στα Social Media.

«Απλά καταπληκτικό από τον Φίλιπ Τζούρισιτς», ανέφερε το σχετικό post.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Conference League ποδόσφαιρο
