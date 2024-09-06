Ρονάλντο: «Δεν σπάω εγώ τα ρεκόρ, αυτά με… κυνηγούν - Ίδιο το Euro με το Μουντιάλ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία φτάνοντας τα 900 γκολ καριέρας στη νίκη της Πορτογαλίας επί της Κροατίας (2-1) για το Nations League.



«Σημαίνει πολλά για μένα αυτό το ρεκόρ. Ήθελα να φτάσω καιρό τα 900 γκολ και ήξερα πως θα τα καταφέρω. Παίξαμε πολύ καλά και κερδίσαμε δίκαια. Είναι ένα μοναδικό ορόσημο στην καριέρα μου και μόνο εγώ γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να δουλεύεις σκληρά κάθε μέρα για να φτάσεις σε τόσα γκολ», τόνισε ο 39χρονος σούπερ σταρ.



Όσο για το αν του λείπει κάτι από την καριέρα του με το εθνόσημο; «Η κατάκτηση του Euro είναι το ίδιο με το Μουντιάλ. Έχω ήδη πάρει δύο τίτλους με την Πορτογαλία (Euro 2016, Nations League 2019), κάτι που ήθελα πολύ. Όμως δεν είναι αυτό το κίνητρό μου, ούτε τα ρεκόρ. Παίζω και ακόμη βρίσκω κίνητρο στο ότι απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και σε αυτή την ηλικία. Τα ρεκόρ έρχονται από μόνα τους, φυσικά. Δεν σπάω εγώ τα ρεκόρ, αυτά με… κυνηγούν», δήλωσε.

CRISTIANO RONALDO REACHES 900 CAREER GOALS FOR CLUB AND COUNTRY 🤯🔥



JUST LOOK AT WHAT IT MEANS TO HIM ♥️



pic.twitter.com/Dl08Pf9w3C September 5, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.