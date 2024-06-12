Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Δεν έχω πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, οπότε πρέπει να το απολαύσω»

Για τον στόχο της κατάκτησης του Euro και το μέλλον του στο ποδόσφαιρο μίλησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τη φιλική νίκη της Πορτογαλίας με 3-0 επί της Ιρλανδίας

Κριστιάνο Ρονάλντο
Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Τις άγριες διαθέσεις της έδειξε η Πορτογαλία, που νίκησε με 3-0 την Ιρλανδία, έχοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε εξαιρετική μέρα με δύο τέρματα.
Ο «CR7» στις δηλώσεις του μετά το τέλος ανέφερε πως πρέπει να απολαύσει το ποδόσφαιρο, αφού δεν έχει πολλά χρόνια ακόμη στους αγωνιστικούς χώρους, ενώ μίλησε για το όνειρο της κατάκτησης ενός ακόμη Euro.

«Δεν έχω πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο… οπότε πρέπει να το απολαύσω. Είμαι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, φαντάσου στο Euro με την Πορτογαλία, νιώθεις περήφανος... είναι ένα όνειρο, όπως όταν ήμουν 20», είπε αρχικά και συνέχισε για τον στόχο της Πορτογαλίας στη διοργάνωση:

«Είναι καλό να μένουμε προσγειωμένοι, αλλά με το μυαλό μας στον ουρανό, ονειρευόμαστε το EURO. Ονειρευόμαστε και είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να πάμε βήμα προς βήμα, αλλά το όνειρο είναι δωρεάν. Έχουμε το ταλέντο, αλλά όπως λέω συχνά, το ταλέντο πρέπει να δουλέψει, τίποτα δεν σου δίνεται. Και η ομάδα είναι έτοιμη να δουλέψει».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κριστιάνο Ρονάλντο Euro 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark