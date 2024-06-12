18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Τις άγριες διαθέσεις της έδειξε η Πορτογαλία, που νίκησε με 3-0 την Ιρλανδία, έχοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε εξαιρετική μέρα με δύο τέρματα.

Ο «CR7» στις δηλώσεις του μετά το τέλος ανέφερε πως πρέπει να απολαύσει το ποδόσφαιρο, αφού δεν έχει πολλά χρόνια ακόμη στους αγωνιστικούς χώρους, ενώ μίλησε για το όνειρο της κατάκτησης ενός ακόμη Euro.

«Δεν έχω πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο… οπότε πρέπει να το απολαύσω. Είμαι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, φαντάσου στο Euro με την Πορτογαλία, νιώθεις περήφανος... είναι ένα όνειρο, όπως όταν ήμουν 20», είπε αρχικά και συνέχισε για τον στόχο της Πορτογαλίας στη διοργάνωση:

«Είναι καλό να μένουμε προσγειωμένοι, αλλά με το μυαλό μας στον ουρανό, ονειρευόμαστε το EURO. Ονειρευόμαστε και είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να πάμε βήμα προς βήμα, αλλά το όνειρο είναι δωρεάν. Έχουμε το ταλέντο, αλλά όπως λέω συχνά, το ταλέντο πρέπει να δουλέψει, τίποτα δεν σου δίνεται. Και η ομάδα είναι έτοιμη να δουλέψει».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.